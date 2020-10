Vor Klinik: Kranker Trump jubelt Anhängern zu – Arzt tobt

05.10.2020 07:29 Uhr

Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert, setzt sich aber dennoch in ein Auto und lässt sich durch die Gegend fahren. Dafür gibt es scharfe Kritik.

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump (74) hat am Sonntagabend kurz das Krankenhaus in Maryland verlassen, um seinen Anhängern aus einem Auto heraus zuzuwinken. Dass er damit die Isolationsvorschriften gebrochen hat, stößt auf Unverständnis. Dr. James Phillips, ein behandelnder Arzt im Walter-Reed-Militärkrankenhaus, twitterte, dass Trumps kurzer Ausflug „Theater“ sei und bezeichnete die Aktion des Präsidenten als „Wahnsinn“.

Der Mediziner schrieb auf Twitter: „Jede einzelne Person, die während dieses völlig unnötigen Vorbeifahrens des Präsidenten im Fahrzeug saß, muss nun für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Sie könnten krank werden. Sie können sterben. Für politisches Theater. Trump hat ihnen befohlen, ihr Leben für dieses Theater in Gefahr zu bringen. Das ist Wahnsinn.“ Neben Trump, der bei seinem Ausflug mit dem Wagen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz trug, sollen noch zwei weitere Personen in dem Auto gewesen sein.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.

