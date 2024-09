Zurück in die Öffentlichkeit Vor Stefan Raab: Die größten TV-Comebacks aller Zeiten

Stefan Raab wird mit einem Boxkampf ins TV zurückkehren. (jom/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 18:45 Uhr

Am 14. September steigen Stefan Raab und Regina Halmich zum dritten Mal in den Boxring. Raab feiert damit sein spektakuläres Comeback vor der TV-Kamera. Einige Kolleginnen und Kollegen haben es ihm in Sachen TV-Rückkehr vorgemacht.

Der dritte und angeblich letzte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) rückt immer näher. Am 14. September (20:15 Uhr, live bei RTL und auf RTL+) geht der Fight zwischen dem TV-Schwergewicht und der mehrfachen Boxweltmeisterin in Düsseldorf über die Bühne. Raab zeigt sich damit knapp zehn Jahre nach seinem Show-Abschied im Jahr 2015 erstmals wieder vor der TV-Kamera. In den vergangenen Jahren haben einige TV-Größen ein Wiedersehen mit der Fernsehlandschaft gefeiert.

Video News

Gaby Köster

Gaby Köster (62), die unter anderem durch die TV-Shows "RTL Samstag Nacht", "7 Tage, 7 Köpfe" und ihre Comedy-Serie "Ritas Welt" bekannt wurde, hatte 2008 einen Schlaganfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Über die Zeit nach dem Schlaganfall verfasste sie das Buch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht – meine zweite Chance", das 2011 veröffentlicht und später auch verfilmt wurde. Im selben Jahr trat sie auch das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit auf. Am 7. September 2011 war sie in der RTL-Sendung "Stern TV" und berichtete über ihren Schicksalsschlag. Ihr großes TV-Comeback gab sie schließlich im Januar 2016 als Jurorin in der Castingshow "Die Puppenstars". Auch in der zweiten Staffel im Februar 2017 wirkte sie wieder mit. In der RTL-Doku "Gaby Köster – Meine verrückte Bucket List" erfüllte sie sich 2022 Dinge auf ihrer Wunschliste, genannt Bucket List, die unter anderem aus einem Ritt auf einem Camargue-Pferd, zwei Tagen Leben in einer Kommune und einem Ausflug zu den Reichen und Schönen nach St. Tropez bestand.

Monica Lierhaus

Monica Lierhaus (54) hat sich in den vergangenen Jahren nach einem schweren Schicksalsschlag zurückgekämpft: 2009 wurde bei der Moderatorin während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der Entfernung gab es Komplikationen, Lierhaus musste für vier Monate ins künstliche Koma versetzt werden. In der Reha musste sie wieder lernen, zu schlucken, zu essen und sich zu bewegen. Im März 2023 gab RTL ihr TV-Comeback bekannt. Im Juni 2023 moderierte die bekannte Journalistin den Sportteil bei "RTL Aktuell". Nach 14 Jahren stand sie damals erstmals wieder live in einem TV-Studio vor der Kamera. "Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell", erklärte sie sichtlich bewegt zu Beginn der Nachrichtensendung. Im November 2023 teilte RTL mit, dass sie regelmäßig den Sport bei "RTL Aktuell" moderieren wird.

Jörg Kachelmann

Acht Jahre nach seinem Freispruch im Mai 2011 kehrte der Schweizer Meteorologe und Moderator Jörg Kachelmann (66) ins MDR-Fernsehen zurück. Anfang 2019 bis 2022 übernahm er zusammen mit Kim Fisher (55) die Talkshow "Riverboat" (seit 1992, freitags, 22 Uhr, MDR). Damit kehrte er an einen seiner alten Arbeitsplätze zurück, Kachelmann moderierte die Freitagabendshow bereits 1997, von 1999 bis 2004 und von 2007 bis 2009.

Eine ehemalige Geliebte hatte 2010 einen massiven Vergewaltigungsvorwurf gegen Kachelmann geäußert. Er kam zunächst in U-Haft – und verschwand vom Bildschirm. Es erwies sich, dass die Frau gelogen hatte, 2011 wurde Kachelmann von dem Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Nach seinem Freispruch kämpfte Kachelmann jahrelang darum, seinen Ruf wiederherzustellen. 2017 sagte er in einem "Panorama"-Beitrag, dass auch nach einem Freispruch immer etwas hängen bleibe. "Das war sehr, sehr schwer auszuhalten."

Hape Kerkeling

Entertainer Hape Kerkeling (59) zog sich anlässlich seines 50. Geburtstags 2014 vorübergehend aus dem Showgeschäft zurück. 2019 stand er als Schauspieler für "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021) dann wieder vor der Kamera, ehe im März 2021 das große TV-Comeback angekündigt wurde. Zum einen präsentierte Kerkeling ab Ende November die VOX-Reise-Doku "Hape und die 7 Zwergstaaten", in der er zum Reiseführer wird und Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan besucht. Am 6. Dezember zeigte VOX zum anderen eine weitere Sendung mit dem Autor und Sänger: In "Ein Abend mit Hape Kerkeling" las er im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich". Ein weiteres Projekt folgte: Die Filmkomödie "Club Las Piranjas" setzte RTL 2023 in einer gleichnamigen Mini-Serie fort und Kerkeling schlüpfte wieder in die Hauptrolle des gerissenen Animateurs Edwin Öttel.

Thomas Gottschalk

Mit einer Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" feierte Thomas Gottschalk (74) Anfang November 2021 ein Showmaster-Comeback. Die Sendung zum 40-jährigen Jubiläum der legendären Samstagabendshow lockte fast 14 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Es gab wie immer abgedrehte Wetten, Musikeinlagen und jede Menge Star-Gäste. Die wieder aufgelegte Sendung kam so gut an, dass zwei weitere Ausgaben 2022 und 2023 folgten. Am 14. Februar 1981 ging "Wetten, dass..?" zum ersten Mal auf Sendung. Ab 1987 moderierte Gottschalk mit Unterbrechung bis 2011. Die Ausstrahlung der Sondersendung war bereits für November 2020 geplant, wurde aufgrund der Corona-Pandemie dann aber verschoben.

Jan Hofer

Jan Hofer (74) hatte sich am 14. Dezember 2020 von der "Tagesschau" verabschiedet. "Tagesschau"-Sprecher war er seit 1985, 2004 war er zum Chefsprecher ernannt worden. Hofer wollte sich aber nicht ganz aus dem TV verabschieden und kehrte 2021 zurück – allerdings beim Privatsender RTL. Erste Auftritte hatte er in den Formaten "Punkt 12", "RTL Exclusiv" und der Live-Show "Zeugnis für Deutschland". Ab Ende Februar war er Kandidat in der beliebten Show "Let's Dance" und ab August ging er mit "RTL direkt" sogar wieder mit einem Nachrichtenformat auf Sendung. Doch der Moderator verabschiedete sich Ende August 2024 auch von dem Nachrichtenjournal und sagte in seiner letzten Sendung: "Mir geht's gut. Ich bin ja auch nicht aus der Welt. Ich werde sicherlich das eine oder andere Mal noch mal auftauchen – aber nicht mehr bei 'RTL Direkt'."

Sonya Kraus

Mit dem "Glücksrad" brachte RTLzwei im Januar 2023 einen Spielshow-Klassiker zurück auf die TV-Bildschirme. Sonya Kraus, die in dem Format früher als "Buchstabenfee" tätig war, feierte als Moderatorin der Neuauflage ihr TV-Comeback nach ihrer Krebserkrankung. "Das Revival war für mich wie nach Hause kommen in mein Wohnzimmer", erklärte sie zur Premiere der Neuauflage im Gespräch mit spot on news. "Es war alles so gelernt, vertraut und eingefräst in meine DNA."

Jörg Draeger, Harry Wijnvoord, Ulla Kock am Brink

Auch andere TV-Gesichter profitierten in den vergangenen Jahren von der Retro-Show-Welle: Für Jörg Draeger (78) hieß es endlich wieder zocken um Umschläge, Kisten und Tore. Der Moderator kehrte im Herbst 2021 mit seiner Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" zurück. An drei Freitagen zur Primetime präsentierte er gemeinsam mit Daniel Boschmann (41) das Kult-Format. "Noch vor vier, fünf Jahren habe ich es mir gewünscht, als ich den Jakobsweg gegangen bin und dem da oben gesagt habe: 'Hol' mich doch noch mal zurück'", erzählte Draeger über seinen Wunsch nach einer Rückkehr im Interview mit spot on news. "Als man mich jetzt gefragt hat, dachte ich erst an einen Aprilscherz, habe dann aber mit ganzem Herzen zugesagt." 2022 liefen drei weitere Folgen.

Für einen weiteren Showmaster ging es zurück auf die TV-Bühne: Von 1989 bis 1997 moderierte der Niederländer Harry Wijnvoord (75) die Spielshow "Der Preis ist heiß" bei RTL. Insgesamt 1.873 Mal stand er mit seinem Sidekick Walter Freiwald (1954-2019) in der Sendung vor der Kamera, bei der Preise geraten werden mussten. Im Mai 2022 hieß es dann tatsächlich noch mal "Der Preis ist heiß" für Harry Wijnvoord. Seine Kult-Show feierte ein Comeback in der Primetime bei RTL. Den verstorbenen Walter Freiwald ersetzte Thorsten Schorn (48). Im Mai 2024 lief eine letzte Folge.

Im September 2022 kehrte Ulla Kock am Brink (63) mit ihrer Erfolgsshow "Die 100.000 Mark Show" ins TV zurück. Ab März 2023 führte sie auch wieder durch die Spielshow "Die perfekte Minute". Ans Aufhören denkt die 63-Jährige noch lange nicht, wie sie im September 2023 im Interview mit spot on news verriet. "Ich pflege mein Mindset täglich, bin agil, flott im Kopf und vor allem: entspannt! Ich kenne das Wort Rente gar nicht und definiere mich nicht in erster Linie über meinen Beruf als Moderatorin. Ich habe mein erstes Buch 'Die Glücksritterin' geschrieben – schreibe fiktionale Serien und denke gerade darüber nach, einen harten Thriller zu verfassen. Wenn noch etwas für mich im TV kommt, was passt – gern. Wenn nicht, auch gut!"