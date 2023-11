Wenn Promis als Promis gehen… Halloween-Trend 2023: Kostüme feiern die Popkultur Zu Halloween schlüpfen die Promis längst nicht mehr nur in Grusel-Outfits. In diesem Jahr waren viele Kostüme von der Popkultur inspiriert. So nahmen sich Stars berühmte Kollegen zum Vorbild oder verkleideten sich als bekannte Filmfiguren.