Klage wegen Urheberrechtsverletzung Vorwürfe gegen Miley Cyrus: Ist „Flowers“ bei Bruno Mars abgekupfert?

Miley Cyrus wird nicht von Bruno Mars verklagt, sondern von einer Investmentplattform. (ae/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 09:41 Uhr

"Flowers" ist für viele Frauen eine regelrechte Hymne für Selbstliebe geworden. Doch jetzt hat Sängerin Miley Cyrus Ärger: Hat sie den Song etwa bei Bruno Mars' bekanntem Hit "When I Was Your Man" abgekupfert?

Anfang 2023 lieferte Miley Cyrus (31) mit "Flowers" einen großen Hit, der angeblich mit ihrem Ex-Mann, Schauspieler Liam Hemsworth (34), abrechnet. Doch nun wird die Sängerin wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, weil sie angeblich bei Kollege Bruno Mars (38) kopiert haben soll.

Firma fordert Schadensersatz und "Flowers"-Verbot

Laut Dokumenten, die dem US-Portal "TMZ" vorliegen, behauptet Tempo Music Investments, die Hit-Single habe "viele musikalische Ähnlichkeiten" mit Mars' Ballade "When I Was Your Man" aus dem Jahr 2012. Die Investmentplattform betont in den Unterlagen, sie besitze einen Anteil der Urheberrechte an Mars' Track, und behauptet, dass Refrain, Harmonie, Melodie, Akkordfolgen und Text von "Flowers" "absichtlich" aus dem Song übernommen worden seien. In der Klage heißt es: "Aufgrund der Kombination und der zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen lässt sich nicht leugnen, dass es 'Flowers' ohne 'When I Was Your Man' nicht gäbe."

Tempo Music Investments fordert von Miley Cyrus Schadensersatz in unbekannter Höhe. Zudem soll nach Meinung der Firma "Flowers" aus allen Versionen ihres 2023 erschienenen Albums "Endless Summer Vacation" entfernt werden. Darüber hinaus solle der Sängerin verboten werden, das Lied jemals wieder aufzuführen.

Beide Songs waren Hits für die Künstler und erreichten jeweils Platz eins der Billboard Hot 100-Singlecharts. "When I Was Your Man" wurde bei der 56. Grammy-Verleihung 2014 in der Kategorie "Beste Pop-Solo-Darbietung" nominiert, aber "Flowers" war sogar noch erfolgreicher. Der Song gewann die Auszeichnung "Record Of The Year" – eine Auszeichnung, die Songwriter ehrt – und außerdem den Preis "Beste Pop-Solo-Darbietung", für den Mars einst nominiert war. "Flowers" war bei den Grammys auch als Song des Jahres nominiert, gewann die Trophäe jedoch nicht.

Privat und beruflich viel los

Miley Cyrus startete ihre Karriere bereits im Alter von zwölf Jahren. Von 2006 bis 2011 spielte sie die Hauptrolle in "Hannah Montana". Anschließend eroberte die Sängerin mit Hits wie "Party in the USA" und "Wrecking Ball" die Charts.

Mit Liam Hemsworth war sie von 2018 bis 2020 verheiratet. Das Paar lernte sich bereits 2009 bei Dreharbeiten kennen und führte eine On-Off-Beziehung. 2012 verlobten sich die beiden Stars, trennten sich danach aber wieder. Später erfolgte schließlich doch die Hochzeit, die Ehe hielt aber nicht lange. Seit 2021 ist die Sängerin mit Musiker Maxx Morando (25) liiert.