Favoritin seit Anfang an Voting-Ergebnisse aus dem Dschungel: Lilly Becker marschierte durch

Lilly Becker freut sich nach ihrem Gewinn bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (dr/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 11:42 Uhr

Lilly Becker ist die Dschungelkönigin des Jahres 2025. Im Finale setzte sie sich gegen Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss durch. In den von RTL jetzt veröffentlichten Voting-Ergebnissen wird klar: Niemand konnte ihr den Titel je streitig machen.

Lilly Becker (48) galt bei der diesjährigen Ausgabe der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+) schnell als haushohe Favoritin. Das war vor allem ihrem souveränen Auftritt geschuldet, der manchmal forsch, aber nie arrogant und immer sympathisch herüberkam. Am Sonntagabend setzte sich die Ex-Frau von Boris Becker (57) schließlich im Finale gegen ihre Mitstreiter Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Alessia Herren (23) durch.

Video News

Einen Tag nach der Inthronisation der neuen Dschungelkönigin veröffentlicht der Sender auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tage. Der erste Blick auf das Zahlenwerk bestätigt sämtliche subjektiven Eindrücke der letzten zwei Wochen: Lilly Becker gewann souverän und ohne große Konkurrenz die 100.000 Euro Siegprämie. Seit Freitag, den 31. Januar, stimmten die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich ab, wer im Camp bleiben darf. Dabei erhielt Lilly Becker an jedem einzelnen Tag mit Abstand die meisten Anrufe.

Lilly Becker bekam im eigentlichen Finale rund 61 Prozent der Stimmen

Auch im Halbfinale, als Edith Stehfest (30) und Timur Ülker (35) das Camp verlassen mussten, setzte sie sich mit knapp 45 Prozent der Stimmen auf die Eins. Beim Vorfinale, als Alessia gehen musste, vereinte sie sogar knapp 45 Prozent der Anrufer auf sich, beim eigentlichen Finale gegen Pierre dann stolze 61 Prozent – ein starker Wert.

Auffallend hingegen ist, dass sich die Fans lange nicht einig waren, wer auf den Plätzen hinter Lilly Becker ins Ziel kommen soll. Zwar findet sich immer mal wieder Pierre auf dem zweiten Rang, aber auch Maurice Dziwak (26), Timur Ülker und Jörg Dahlmann (66) wurde diese Ehre zuteil. Einmal sogar einem gewissen Sam Dylan (34), der tags zuvor von den Zuschauerinnen und Zuschauer noch in eine der Prüfungen gewählt wurde.

Die Zuschauer wollten Sam leiden sehen

Zum Drama aus der ersten Woche, in der Sam Tag für Tag in die Prüfungen geschickt wurde, zeigen die Zahlen: Es war der ausdrückliche Wunsch der Zuschauer. Denn auch hier gab es keine Konkurrenz für Sam. An jedem einzelnen Dschungeltag der ersten Woche vereinte er die meisten Stimmen auf sich: 43 Prozent, 52 Prozent, 63 Prozent, 42 Prozent, 49 Prozent, 37 Prozent und 31 Prozent.