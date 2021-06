VOX-Show „Sing meinen Song“ bekommt neunte Staffel

Die "Sing meinen Song"-Musiker 2021 (jom/spot)

02.06.2021 00:01 Uhr

Die achte Staffel von "Sing meinen Song" findet am 8. Juni mit dem Duett-Abend seinen Abschluss. VOX hat jetzt bereits eine neunte Staffel angekündigt.

Der Sender VOX hat eine neunte Staffel seiner erfolgreichen Musiksendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ angekündigt. „Auch 2022 werden wieder Songs getauscht“, heißt es auf „VOX.de“. Die Duett-Folge, die gleichzeitig das Finale der achten Staffel ist, wird am 8. Juni ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

Am vergangenen Dienstagabend (1. Juni) wurde Gastgeber Johannes Oerding (39) von seinen Kollegen gewürdigt. „Was eine Ehre, dass so talentierte Künstlerinnen und Künstler meine Songs für mich singen. Danke, dass ihr den Abend so besonders gemacht habt“, bedankt er sich auf Instagram für die Auftritte. Rapperin Nura (32) musste die Folge frühzeitig beenden. Sie fühlte sich an Oerdings Abend angeschlagen, Kollegin Stefanie Heinzmann (32) schickte sie daraufhin als Verantwortliche für den Abend ins Bett. In dieser Staffel waren zudem mit dabei: DJ BoBo (53), Gentleman (46), Ian Hooper (27) und Joris (31).