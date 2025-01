Knapp am Episoden-Rekord gescheitert „Voyager“: Vor 30 Jahren stach die erste „Star Trek“-Kapitänin ins All

Genau 30 Jahre ist es her, dass sich die Crew der Voyager 70.000 Lichtjahre von der Heimat entfernt wiederfand. Auf ihrem Weg zurück schrieb sie "Star Trek"-Geschichte.

Wir schreiben den 16. Januar 1995 – wahlweise die "Star Trek"-Sternenzeit 48315,7. "Das nächste Jahrhundert" nebst Jean-Luc Picard (Patrick Stewart, 84) war – zumindest als Serie – rund ein Jahr zuvor in Föderationsrente gegangen, da legte Paramount nach: Neben dem 1993 gestarteten "Deep Space Nine" wurde eine weitere Serie an den Start gebracht und drang wahrlich in Galaxien vor, die nie zuvor ein "Star Trek"-Fan gesehen hat.

Im Fall von "Star Trek: Voyager" war das in mehrfacher Hinsicht der Fall. So fand sich die Crew der Voyager durch einen kosmischen Unfall nicht nur 70.000 Lichtjahre – und scheinbar ohne Aussicht auf eine Rückkehr – von der Erde entfernt wieder. Auf ihrem langen Irrflug durchs All lernte sie zudem noch nie gesehene Alien-Rassen kennen. Und auch als Serie selbst beschritt "Star Trek: Voyager" vor genau 30 Jahren zahlreiche neue Wege – angefangen beim Captain.

Die Föderation ist für alle da

Erfrischend divers war der Cast der "Star Trek"-Serien im Vergleich zu anderen beliebten Produktionen ihrer Zeit seit jeher. Angefangen mit Lieutenant Uhura (Nichelle Nichols, 1932-2022) und Mister Sulu (George Takei, 87) in der Originalserie rund um Captain Kirk (William Shatner, 93). Während "Deep Space Nine" mit Avery Brooks' (76) Figur Benjamin Sisko den ersten afro-amerikanischen Captain zur Hauptfigur machte, übernahm bei "Voyager" erstmals eine Frau das Kommando. Captain Kathryn Janeway, gespielt von Kate Mulgrew (69), führte ein strenges, aber faires und zunehmend liebenswertes Regiment. Nach anfänglicher Skepsis in der Fangemeinde, unter die sich wie leider so häufig manch misogyne Stimme mischte, reifte Janeway zu einem der Fanlieblinge des Franchises.

Das spiegelte sich ganz grundsätzlich in der Laufzeit der Serie wider. Auf sieben Staffeln mit 172 Episoden schaffte es "Voyager", ehe 2001 die finale Folge ausgestrahlt wurde. Damit landete sie hauchdünn auf Platz drei der langlebigsten "Star Trek"-Serien – "Deep Space Nine" hat vier und "Das nächste Jahrhundert" sechs Folgen mehr vorzuweisen.

Auch auf anderen Positionen auf der Brücke ließ sich "Voyager" etwas Neues einfallen. Mit Tim Russ (68) stand als Tuvok der erste Schwarze Vulkanier auf der Brücke, das zuweilen wenig zimperliche Volk der Klingonen wurde derweil von B'Elanna Torres, dargestellt von Schauspielerin Roxann Dawson (66), vertreten. Statt Android Data (Brent Spiner, 75) als zweiter Offizier unter Picard gab es auf der Voyager ebenfalls ein künstliches Wesen – den schnippischen Hologramm-Doktor, gespielt von Robert Picardo (71).

Auch schaffte es die Serie, in ihrer vierten Staffel eine gänzlich neue Hauptfigur einzuführen, die sich prompt zum Fan-Favoriten entwickeln sollte: Seven of Nine (Jeri Ryan, 56), ein ehemaliges Opfer der Borg – jene kybernetische Lebensform, die über ein kollektives Bewusstsein verfügt, andere Rassen gewaltsam "assimiliert" und dabei gerne "Widerstand ist zwecklos" sagt.

Auch technisch ein Vorreiter

Auch technisch setzten die Macher der Serie, Rick Berman, Michael Piller und Jeri Taylor, auf manch anderes Pferd. So war "Star Trek: Voyager" der erste Eintrag in der Reihe, der anstelle von Modellen vornehmlich auf computergenerierte Raumschiffe setzte. Für das CGI-Intro gab es seinerzeit sogar einen Emmy.

