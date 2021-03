Während Pandemie geboren: So überwältigt ist Einjährige von anderen Kinder

22.03.2021 15:08 Uhr

Die kleine Jannat, die während der Pandemie geboren wurde, kann ihr Glück kaum fassen: Bei ihrem ersten Spielplatzbesuch sieht die Einjährige zum ersten Mal andere Kinder und ist sichtlich überwältigt.

Die Corona-Pandemie stellt so einige Eltern vor Herausforderungen: Home-Office, Home-Schooling und wegfallende Freizeitangebote für die Kinder. Kein Wunder, dass das auch für die Kleinen nicht immer leicht ist. Aber wie wachsen eigentlich Neugeborene unter den besonderen Pandemie-Bedingungen auf? Genau das haben Eltern aus Kanada nun auf TikTok festgehalten.

Im März 2020, gerade als der erste Lockdown beginnt, wird Jannat in Kanada geboren. Ein Platz im Kindergarten oder Playdates mit Gleichaltrigen sind während dieser Zeit undenkbar. So verbringt die Kleine die Zeit ausschließlich mit ihren Eltern. Jannat dürfte in ihrem ersten Lebensjahr von der Pandemie zwar nicht wirklich etwas mitbekommen haben, die Reaktion auf ihren allererster Spielplatzbesuch, ist dennoch unbezahlbar.

Nach monatelanger Isolation und den ersten Lockerungen besucht Jannat zum ersten Mal mit ihren Eltern einen Spielplatz und kann kaum glauben, was sie dort zu Gesicht bekommt: So viele Kinder hat die Kleine noch nie gesehen! Die niedliche Reaktion teilt Mama Maryam auf TikTok und landet damit einen viralen Hit.

Während sich die anderen Kinder auf dem Spielplatz sofort auf Klettergerüst, Sandkasten und Co. stürzen, ist die kleine Jannat erstarrt vor Überwältigung. Als sie dann zum ersten Mal auf einer Schaukel sitzt hat sie war sichtlich Spaß, schielt aber immer wieder zu den anderen Kindergruppen herüber und beobachtet diese ungläubig beim spielen.

@maryamjayhanReply to @samcahnruns you could tell from her face, she’d rather play with the kids?? original sound – Maryam