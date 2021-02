„Waffles + Mochi“: Michelle Obama startet Netflix-Kochshow für Kinder

09.02.2021 22:45 Uhr

Ab 16. März wird Michelle Obama auf kindgerechte Weise zum Kochen animieren. Die ehemalige First Lady ist Teil der Netflix-Show "Waffles + Mochi".

Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama (57, „Becoming: Meine Geschichte“), geht bei Streamingdienst Netflix unter die TV-Köche. Die Ehefrau von Barack Obama (59) hat auf ihrem Twitter-Account mit einem drolligen Foto verkündet, dass am 16. März dieses Jahres ihre Kochshow „Waffles + Mochi“ startet. Wie der Name und die plüschigen Co-Stars auf dem veröffentlichten Foto schon andeuten, handelt es sich dabei um eine Sendung, die auf ein junges Publikum ausgerichtet ist und ihnen eine gesunde Ernährung näherbringen soll.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021