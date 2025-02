Stars Walton Goggins: Sein ‚The White Lotus‘-Charakter erlebt eine existenzielle Krise

Walton Goggins - New York Films Critics Choice Circle 2015 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 16:00 Uhr

Der Darsteller spielt in der preisgekrönten Show einen Mann, der sich seit Jahren auf der Flucht vor seiner Vergangenheit befindet.

Ob als charismatischer Schurke in ‚Justified‘, als manipulativer Egomane in ‚The Righteous Gemstones‘ oder als gnadenloser Sheriff in Quentin Tarantinos ‚The Hateful Eight‘: Schauspieler Walton Goggins verkörpert komplexe Charaktere mit einer faszinierenden Tiefe.

Jetzt sorgt der Star in der neuen Staffel von HBOs Hit-Serie ‚The White Lotus‘ (ab jetzt auf Sky WOW ) für Aufsehen.

In der preisgekrönten Show von Mike White spielt der 53-jährige Darsteller einen Mann, der sich seit Jahren auf der Flucht vor seiner Vergangenheit befindet. Goggins verriet in einem Interview mit ‚Bang‘: „Er ist jemand, der am Rande der Gesellschaft lebt, sich mit zwielichtigen Geschäften über Wasser hält und nicht zurück nach Hause kann.“ Der Schauspieler ergänzte lachend, dass er auf seinen Reisen „viele solcher Leute getroffen und mit ihnen Zeit verbracht“ habe. Gerade deshalb fiel es Walton nicht schwer, sich in seine Rolle hineinzuversetzen: „Jeder Mensch erlebt irgendwann eine existenzielle Krise.“ Der Prominente fügte hinzu, dass die neue Staffel von ‚The White Lotus‘ nicht nur jede Menge Abenteuer garantiere, sondern auch „18 wirklich talentierte Schauspieler“ zeigen würde, die in einem Luxus-Ressort über ihre Existenz nachdenken.