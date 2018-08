„War Pigs“: Colin Farrell und Mel Gibson auf Rachfeldzug

Mittwoch, 1. August 2018 11:53 Uhr

Mel Gibson und Colin Farrell haben für den neuen Action-Thriller ‚War Pigs‘ unterschrieben. Die zwei Hollywood-Stars sind Teil des neuen Projekts von Regisseur Tommy Wirkola (‚Hänsel und Gretel: Hexenjäger‘).

Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Gibson einen Charakter namens The Pastor verkörpern, während Farrells Figur den Namen Drex trägt. Das Drehbuch stammt von Nick Ball und John Niven, die Produktion soll im Oktober starten. Im Film wird die Geschichte einer Gruppe desillusionierter Ex-Marines erzählt, die sich gemeinsam auf eine letzte Mission begeben, um Rache an dem Kartell zu üben, das ihren Kollegen ermordet hat und ein Millionengeschäft mit schmutzigem Drogenhandel macht.

Dreh mit Mark Wahlberg

Beide Schauspieler haben eine geschäftige Zeit vor sich. Gibson ist so auch im Gespräch für eine Rolle in dem Streifen ‚The Six Billion Dollar Man‘, wo er an der Seite von Mark Wahlberg spielen würde.

Die Neuauflage der Science-Fiction-Serie ‚Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann‘, die zwischen 1974 und 1978 ausgestrahlt wurde, soll schon diesen Sommer gedreht werden. Warner Bros. sicherte sich letztes Jahr die Rechte für das Projekt von der Weinstein Company und Wahlberg soll sehr erpicht darauf sein, Gibson mit an Bord zu holen. Farrell dagegen wird Ende des Jahres im Thriller ‚Widows – Tödliche Witwen‘ und im März 2019 in Tim Burtons Live-Action-Remake des Disney-Klassikers ‚Dumbo‘ zu sehen sein.