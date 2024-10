Comeback nach zehn Jahren Pause Warum Cameron Diaz wirklich so lange weg war

Ist wieder "Back in Action": Cameron Diaz (jök/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 14:10 Uhr

2025 will sie wieder "Back in Action" sein. Dann gibt Hollywood-Star Cameron Diaz im gleichnamigen Film ihr Comeback - zehn Jahre, nachdem sie Hollywood den Rücken gekehrt hatte. In einem Interview gibt Diaz die wahren Gründe für ihre außergewöhnlich lange Schaffenspause preis.

Ein bisschen Geduld müssen ihre Fans noch aufbringen. Anfang 2025 kehrt Cameron Diaz (52) nach mehr als zehn Jahren Pause auf die Film-Leinwand zurück. Der Titel ihres Comeback-Films an der Seite von Jamie Foxx (56) ist Programm: "Back in Action." Mit der actionreichen Komödie will Diaz an ihre überaus erfolgreiche Filmkarriere vor der Mega-Pause anknüpfen. Wie sie sich in den zurückliegenden Jahren ihr Leben "zurückerobert" hat, verriet Diaz nun im Gespräch mit "The Hollywood Reporter".

Ausstieg als Hollywood-Superstar

Mit ihrem Weihnachtsklassiker "Liebe braucht keine Ferien" und anderen Kultfilmen war Cameron Diaz auch in den vergangenen Jahren regelmäßig auf allen Bildschirmen vertreten. Doch Fakt ist: Diaz' vorerst letzter Kinofilm "Annie" erschien bereits 2014. Die romantische Komödie "Liebe braucht keine Ferien", die zu Weihnachten gehört wie Glühwein und Pfefferkuchen, stammt sogar aus dem Jahr 2006. Vor zehn Jahren entschied sich Diaz für eine außergewöhnlich lange Pause. Zehn Jahre lang stieg einer der größten Filmstars der Gegenwart aus dem Hollywood-Hamsterrad aus und erfüllte sich gleich mehrere Träume.

"Fühlte sich richtig an, mein Leben zurückzuerobern"

Was hat die einstige "Verrückt nach Mary"-Kult-Blondine dazu bewogen, dem Filmgeschäft, das sie zum Superstar machte, solange den Rücken zu kehren? Auf dem "Fortune's Most Powerful Women Summit", einer Veranstaltung erfolgreicher Geschäftsfrauen am Montag in Kalifornien, enthüllte Diaz ihren damaligen Zehn-Jahres-Glücksplan: "Ich musste es einfach tun. Es fühlte sich für mich richtig an, mein eigenes Leben zurückzuerobern. Alles andere war mir wirklich egal. Niemandes Meinung, niemandes Erfolg, niemandes Angebot, nichts konnte mich von meiner Entscheidung abbringen, mich um mich selbst zu kümmern und das Leben aufzubauen, das ich wirklich haben wollte." Und aufgebaut hat Diaz wahrlich viel in den vergangenen zehn Jahren. 2015 heiratete sie den Good-Charlotte-Rocker Benji Madden (45) und bekam im Dezember 2019 Tochter Raddix und im März 2024 Sohn Cardinal mit ihm. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Katherine Power (39) gründete sie außerdem 2020 die Wein-Marke "Avaline".

"Ich antwortete: 'Na gut, los geht's"

Warum dann das Film-Comeback mit "Back in Action" im Januar 2025 auf Netflix? "Es hieß, meine Karriere sei vorbei", so Diaz. "Und ich sagte. 'Nein, es ist nicht vorbei für mich.'" Viel Unterstützung für ihr Comeback erhielt sie von ihrer Familie, vor allem von ihrem Mann: "Er sagte: 'Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. Es ist Zeit für uns, dich zu unterstützen und Mami ihr Ding machen zu lassen.' Er sagte: 'Lass mich sehen, wie du das machst, Mädchen.' Und ich antwortete: 'Na gut, los geht's.' Es war genau der richtige Zeitpunkt für meine Familie."

Comeback auch bei "Shrek"

Ein weiterer Motivationsfaktor für ihr Comeback war ihr Filmpartner in "Back in Action", Jamie Foxx. "Ich konnte nicht 'Nein' zu Jamie sagen. Er sagte: 'Komm mit mir' und ich sagte: 'Okay, lass es uns machen.'" "Back in Action" ist bereits die dritte Zusammenarbeit der beiden Hollywood-Stars nach "Annie" 2014 und "An jedem verdammten Sonntag" 1999. Aber Diaz hat noch mehr vor: Berichten zufolge wird sie 2026 auch im fünften Teil der Shrek-Reihe zurückkehren. Schon 2025 soll sie an der Seite von Keanu Reeves (60) in der dunklen Komödie "Outcome" zu sehen sein. Cameron Diaz hat also wieder viel vor – und ihre weltweiten Fans freuen sich schon auf ihr Comeback nach langer, langer Zeit.