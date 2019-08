Warum entschuldigt sich Versace bei China?

Montag, 12. August 2019 09:12 Uhr

Donatella Versace (64) entschuldigte sich am Wochenende ganz offiziell bei China. Aber nicht für eine zu freizügige Modeshow oder ähnliches, sondern für ein T-Shirt aus der aktuellen Versace-Kollektion. Denn beim Thema Hong Kong reagiert die chinesische Führung extrem empfindlich.

Ein T-Shirt wird zur Staatsaffäre – zumindest im autoritären China. Das italienische Luxushaus Versace erntete auf der chinesischen Social Media-Seite „Weibo“ am Wochenende harsche Kritik für eines seiner Shirts.

Das umstrittene Kleidungsstück zeigt eine Liste aus Stadt-Land-Aufzählungen, zum Beispiel “New York-USA” oder “Beijing-China”. Allerdings steht auch „Hong Kong-Hong Kong” und “Macau-Macau” unter den genannten Metropolen.

Ärger um Hong Kong

Bei beiden Metropolen handelt es sich um Städte im chinesischen Staatsgebiet, die aber als souveräne Stadtstaaten eine politische Unabhängigkeit von der Volksrepublik behalten konnten. Den Regierenden in China ist dieser Zustand seit Langem ein Dorn im Auge.

Kein Wunder also, dass die chinesische Regierung alles andere als erfreut ist, dass das Modelabel mit seinem Design gewollt oder ungewollt ein politisches Statement setzt. Die Machthaber in der Volksrepublik empfinden den Aufdruck als eine Nichtanerkennnung der Staatsgrenzen!

Quelle: instagram.com

Donatella sagt Sorry

Chef-Designerin Donatella Versace stellte am Sonntag via Instagram klar, dass das Label mit dem Design keinerlei politische Aussage machen wollte und entschuldigte sich ganz offiziell bei der Volksrepublik China. In ihrer Caption schrieb sie: „Es tut mir sehr leid, dass unserer Firma dieser unglückliche Fehler unterlaufen ist, der aktuell auf diversen Social Media-Plattformen diskutiert wird. Es war nie meine Intention die Souveränität Chinas anzuzweifeln. Deswegen möchte ich mich persönlich für unsere grobe Ungenauigkeit entschuldigen und für all den Ärger, den diese hervorgerufen hat.“

Der Unternehmerin blieb auch nicht viel anderes übrig als einen Kniefall zu machen. Der Geschäftsführer von Versace, Jonathan Akeroyd, sagte erst im Januar 2019 gegenüber der „Financial Times“, dass China einer der wichtigsten Märkte für die Firma sei. Und mit 46 Prozent stammen fast die Hälfte der Gesamteinnahmen von Versace vom asiatischen Markt.