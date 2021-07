Warum folgt Robert Downey Jr. seinen Marvel-Kollegen nicht mehr?

07.07.2021 19:00 Uhr

Mit dieser Aktion sorgt "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. für Aufruhr auf Instagram: Der Schauspieler ist seinen MCU-Kollegen entfolgt. Steckt ein Streit dahinter?

Gibt es etwa böses Blut zwischen Robert Downey Jr. (56) und seinen MCU-Kollegen? Das vermuten jetzt zumindest zahlreiche Fans, denen aufgefallen ist, dass der „Iron Man“-Darsteller seinen Marvel-Co-Stars auf Instagram entfolgt ist, darunter auch Chris Evans (40) und Tom Holland (25). So schreibt etwa eine Person auf Twitter: „Ich weiß nicht, was passiert ist, Mr. Stark… Warum folgst du dem Marvel-Cast nicht mehr auf Instagram?“

Allerdings können seine Anhänger womöglich aufatmen. Wie Downeys letzte Posts vermuten lassen, will sich der Schauspieler über Instagram künftig nur noch auf Geschäftstätigkeiten neben seiner Schauspielkarriere fokussieren. Auch bei den 43 Accounts, denen Robert Downey Jr. jetzt nur noch folgt, handelt es sich vor allem um Firmen und Personen, mit denen er wohl eine geschäftliche Beziehung pflegen soll.

I don't know what's happening Mr Stark… WHYYY DID YOUU UNFOLLOW THE MARVEL CAST ON INSTAGRAM??? pic.twitter.com/QgpavjwKYU

— pietraa | bw and loki era ??? (@pietraromanoff) July 1, 2021