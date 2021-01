31.01.2021 10:54 Uhr

Warum Jared Leto gern in Wald oder Wüste abtaucht

Überraschendes Geständnis von Schauspieler Jared Leto. Wächst ihm die Traumfabrik Hollywood über den Kopf, kennt er nur einen Ausweg: ab in die Natur.

Schauspieler Jared Leto (49, „Dallas Buyers Club“) ist ein Freund offener Worte. Unverblümt gestand er der „Bild am Sonntag“ jetzt: „Hollywood ist nicht gut für die Seele. Diese Industrie kann dich schnell mit Haut und Haaren auffressen.“ Um in der Maschinerie nicht unterzugehen, hat der Oscar-Preisträger seinen ganz eigenen Weg gefunden. Auszeiten seien für ihn von großer Wichtigkeit.

„Wenn du kreativ bist, kostet dich das sehr viel Kraft, physisch und psychisch“, sagte Leto. Daher könne er jedem nur empfehlen, „sich einfach mal von der Welt abzukapseln, in einen Wald oder in die Wüste zu verschwinden“. Er mache solche Solo-Touren regelmäßig – vor allem in voranschreitendem Alter. „Das ist wie eine Heilwasser-Behandlung. Du kommst gestärkt aus dieser Isolation heraus.“

(cos/spot)