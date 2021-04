Warum Komiker Pete Davidson bei „The Suicide Squad“ mitmacht

09.04.2021 14:30 Uhr

Pete Davidson spielte eine Rolle in "The Suicide Squad" wegen des groben Namens seines Charakters.

Der 27-jährige Schauspieler und Comedian ist in der DC Extended Universe-Fortsetzung als Söldner Richard „Dick“ Hertz/Blackguard zu sehen und verriet, dass er sich für das Projekt entschied, sobald er den Namen seiner Figur gehört hatte.

Dick Hertz – geiler Name!

Bei einem Auftritt in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow sagte Pete über „The Suicide Squad„: „Ich liebe Superheldenfilme und bin ein großer James Gunn-Fan. Und ich bekam einen Anruf von James Gunn, in dem er so etwas sagte wie: ‚Es gibt diese Rolle für dich im Film. Und du spielst einen Typen namens Richard Hertz. Und ich dachte nur: ‚Dick Hertz! Ich bin dabei!‘ Ja, das ist sein richtiger Name. Mein Charakter heißt Dick Hertz! Und ich dachte nur: ‚Mann, das ist das Größte. Das ist so genial.‘“

Der „Saturday Night Live“-Star gesteht , dass er immer noch nicht glauben könne, dass Gunn ihm die Möglichkeit gab, im Film mitzuspielen. Pete fügte hinzu: „Und ja, er war nett genug, mich dabei sein zu lassen. Es ist eine Sache, die ich immer noch nicht glauben kann, es ist lächerlich.“

Die Premiere von „The Suicide Squad“ ist für den 3. August vorgesehen.

Das ist Pete Davidson

„Pete“ Peter Davidson tritt regelmäßig in der Comedy-Show und TV-Klassiker „Saturday Night Live“ auf. Eine breiten Öffentlichkeit wurde er hierzulande durch eine Schlagzeilen Kurzzeit-Liaison mit Ariane Grande bekannt. Die dauerte nur von März bis Oktober 2018. Schon nach einem Monat machte er der Sängerin einen Heiratsantrag, den sie auch annahm.

Von Januar bis April 2019 widmete sich der 1,90m große Davidson der 20 Jahre älteren britischen Schauspielerin Kate Beckinsale.

Davidson leidet an der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn, seit er 17 ist. (Bang/KT)