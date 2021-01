31.01.2021 23:07 Uhr

Warum sich Ulla Kock am Brink mit 59 im TV entblättert

16 Prominente stellen sich bei „Showtime of My Life – Stars gegen Krebs“ der größten Herausforderung ihres Lebens. Sie sagen dem Krebs den Kampf an – und gehen dafür bis zum Äußersten!

In zwei aufwändig inszenierten Shows lassen sie die Hüllen fallen. Die Haltung der Stars ist klar: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht!

Eine von ihnen ist Ulla Kock am Brink.

Vater starb an Krebs

„Es kostet mich einige Überwindung, in aller Öffentlichkeit blank zu ziehen“, sagte sie im Interview mit VOX. Ich habe ziemlich Angst, weil ich mich nackig machen muss und schiebe Prävention auch gerne mal auf, aber damit ist jetzt Schluss: Damit Leute nicht die Riesenlücke hinterlassen, die betroffene Freunde und Verwandte durch die Krankheit schon in meinem Leben hinterlassen haben…“

Das Thema Krebs beschäftigt Ulla Kock am Brink seit vielen Jahren auf tragische und schmerzhafte Weise. Als sie 27 Jahre alt war, verstarb ihr Vater an Darmkrebs: „Mein Vater hatte zuerst einen Herzinfarkt und ist dann an Darmkrebs erkrankt. Er ist innerhalb eines halben Jahres mit 63 Jahren verstorben, weil er es einfach zu spät gemerkt hat. Er ist nicht zur Vorsorge gegangen, weil er ja Arzt war und Ärzte wissen ja vermeintlich immer, was in ihrem Körper passiert.“

Regelmässig durchchecken lassen

„Bis zum Ende haben wir uns immer mit einem Lächeln angeguckt. Es war immer Respekt dabei, es war immer Liebe dabei. Ich liebe meinen Vater über alles und wenn man trauert, hat die Liebe keine Heimat mehr. Ich habe ihn deshalb tief in meinem Herzen verankert und in meiner Seele.“

„Ich habe auch meinen Schwager vor vier Jahren an Krebs verloren. Diese Riesenlücke, die diese Menschen in meinem Herzen, in meinem Leben hinterlassen, führt mich dann doch zu der Einsicht, dass ich selber mal meinen kleinen inneren Schweinhund überwinden muss. Das heißt, ich gehe zu meiner Gynäkologin und lasse mich anständig durchchecken – und das regelmäßig. Dann werde ich meine Familie mit meiner Anwesenheit ein bisschen länger beglücken.”

Acht Promis lassen die Hüllen fallen

Am Ende von „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ lassen die acht Frauen in einer stilvoll inszenierten Show die Hüllen fallen. Dazu sagte Kock am Brink: „Das Thema Nacktheit ist bei mir im privaten, intimen Bereich überhaupt kein Thema. In dem Moment, wo fremde Menschen zugucken, wird es ein Thema. Ich habe also Tage überlegt. Traust du dich das? Ich bin keine 30 Jahre alt mehr. Mein Mann hat mich dann dazu ermuntert, zu meinem Körper zu stehen und auf das wichtige Thema Prävention zusammen mit den anderen Frauen aufmerksam zu machen. Dann kam mein Mann und sagte, du bist die schönste Frau der Welt.“

„Ich werde mich dieser Herausforderung stellen, weil ich genauso bin, wie ganz viele andere Frauen, die kein Bock haben zur Vorsorge zu gehen. Und ich finde, es wird Zeit, der Realität ins Auge zu blicken und zu sagen: ‚Yes, I do.‘”

Galerie

Das ist Ulla Kock am Brink

Ulla Kock am Brink wird in den 90er Jahren von Jürgen von der Lippe, Rudi Carrell und John de Mol fürs Fernsehen entdeckt und mit der „100.000 Mark-Show“ bei RTL einem Millionenpublikum bekannt. Es folgten zahlreiche Moderationen u.a. von „Verzeih mir“ (RTL), „Die perfekte Minute“ (SAT.1) oder die „Goldene Kamera“ (ZDF). Heute ist die gebürtige Mülheimerin (Ruhr) zudem auch als Autorin und Mediencoach tätig. In der Corona-Pandemie hat die Wahl-Berlinerin mit „dagehtnochwas“ einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, in dem sie mit interessanten Persönlichkeiten über „Themen ihrer Generation“ spricht. Zudem engagiert sich Ulla Kock am Brink in verschiedenen Organisationen wie der „Gesellschaft der Freunde des deutschen Herzzentrums Berlin“ und für die Aidshilfe.

„Showtime of My Life – Stars gegen Krebs“

Die Damen (zu sehen am 1. Februar um 20:15 Uhr bei VOX): Elena Carrière, Lili Paul-Roncalli, Mimi Fiedler, Mirja du Mont, Nadine Angerer, Nicole Staudinger, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink.

Die Herren (zu sehen am 2. Februar um 20:15 Uhr bei VOX): Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth.