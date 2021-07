Was? Adele ist schon seit Monaten mit diesem Mann zusammen?

Was? Adele ist schon seit Monaten mit diesem Mann vergeben?

21.07.2021 09:56 Uhr

Adele ist Berichten zufolge seit „ein paar Monaten“ mit dem Sportagenten Rich Paul zusammen. Die 33-Jährige und Rich – der Agent von Basketballstar LeBron James – wurden kürzlich zusammen bei den NBA Finals gesichtet, was zu Spekulationen führte, ob die beiden nicht vielleicht sogar ein Paar seien.

Brian Windhorst von ESPN erzählte den Zuhörern von „The Lowe Post“ während des Spiels, dass Rich „seine Freundin zum Spiel gebracht hatte, um neben LeBron zu sitzen“.

Das erste Mal, dass sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen

Er sagte damals: „Rich Paul ist beim Spiel mit Adele. LeBron schaut sich das Spiel mit Adele an. Das ist das erste Mal, dass sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen.“ Das hochkarätige Duo blieb inmitten der Spekulationen geheimnistuend.

Ein Insider, der der Situation nahestehen soll, hat gegenüber dem US-Magazin „People“ jedoch gesagt, dass sie seit ein paar Monaten in einer Beziehung sind. Adele – die den achtjährigen Sohn Angelo mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat – bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres lang erwarteten neuen Albums vor.

Adele verarbeitet ihren Herzschmerz auf diese Art

Der in London geborene Star hat seit „25“ im Jahr 2015 kein Album mehr veröffentlicht und soll auf dem neuen Album alles verarbeiten, was in den letzten Jahren passiert ist. (Bang)