„Was ein Spiel!“: Prinz William freut sich aufs historische EM-Finale

08.07.2021 07:07 Uhr

Prinz William feiert den EM-Sieg der Engländer über Dänemark begeistert auf Twitter. Und jetzt soll im Finale auch der Pokal "zuhause bleiben".

Mit dem denkbar knappen Sieg über Dänemark nach Verlängerung ist die Fußball-Nationalmannschaft von England erstmals in das Finale einer Europameisterschaft eingezogen. Zu den Zuschauern im Wembley-Stadion zählte unter anderem auch Prinz William (39), der diesem historischen Moment live beiwohnte und sich anschließend riesig auf Twitter freute. Dort schrieb der Royal: „Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Eine große Mannschaftsleistung. Das ganze Land wird am Sonntag hinter euch stehen.“

What a game, what a result! A huge team effort @England.

The whole country will be behind you on Sunday #ItsComingHome

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 7, 2021