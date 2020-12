13.12.2020 22:15 Uhr

Was geht da zwischen Florian Silbereisen und Joko Winterscheidt?

"Das Traumschiff" des ZDF lebt ja vor allem von den Gastauftritten vieler Prominenter. Eine Personalie überrascht: ProSieben-Allzweckwaffe Joko Winterscheidt tritt auf - als Bruder von Kapitän Florian Silbereisen ... Es soll aber trotzdem sehr lustig werden!

Am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr sticht die MS Amadea wieder in See. „Das Traumschiff“ steuert dieses Mal die Traumziele Kapstadt und die Seychellen an. Neben Joko Winterscheidt sind u.a. „Denver-Clan“-Star Linda Evans (als millionenschweren Passagierin) , Marianne Sägebrecht und Motsi Mabuse mit dabei.

Diese Stars sind dabei

In der „Kapstadt“-Folge trifft Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) auf seinen Bruder Moritz (Joko Winterscheidt). Dazu sagte der Sänger und Entertainer: „Ich freue mich wirklich sehr, dass diesmal so viele nationale und internationale Stars mit dabei sind. Joko verkörpert wieder meinen Bruder Moritz und er bringt mich in große Schwierigkeiten. Mit Motsi Mabuse wird es richtig emotional. Mit Laura Karasek und Alena Gerber muss der Kapitän mal etwas strenger werden. Mit TV-Koch und Publikumsliebling Horst Lichter wird es lustig. Dass die wunderbare Marianne Sägebrecht, die schon in Hollywood an der Seite von John Malkovich, Isabella Rossellini und Michael Douglas gespielt hat, nun auch mit mir gedreht hat, ist für mich eine ganz große Ehre. Und dass ‚Denver Clan‘-Weltstar Linda Evans mit an Bord kommt, ist einfach ein Traum!“

So verbringt Silbereisen Weihnachten

Viele Szenen für die neuen Folgen konnten noch im Januar 2020 vor dem Lockdown gedreht werden. „Danach mussten wir dann natürlich die Hygienebedingungen einhalten“, verriet Florian Silbereisen weiter. „Aber es sind trotzdem sehr witzige und turbulente Geschichten – zum Beispiel mit Joko Winterscheidt – entstanden.“

Der Ex von Schlagerstar Helene Fischer verriet im Interview mit dem ZDF auch, wie er die Feiertage verbringen werde: „Normalerweise kommt immer die ganze Familie zusammen, aber das ist in diesem Jahr nicht möglich. Aber ganz sicher ist, dass ich mir beide ‚Traumschiff‘-Folgen im Bademantel auf dem Sofa anschauen werde. Ich kenne kein Weihnachten oder Neujahr ohne ‚Das Traumschiff‘ – daran hat sich auch nichts geändert, seit ich die Rolle des Kapitäns spielen darf.“ (PV)

Sendetermine

Samstag, 26. Dezember 2020, 20.15 Uhr: „Das Traumschiff: Kapstadt“

Samstag, 26. Dezember 2020, 23.20 Uhr: „Das Traumschiff – Spezial“

Freitag, 1. Januar 2021, 20.15 Uhr: „Das Traumschiff: Seychellen“