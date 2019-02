Was geht da zwischen Kate Beckinsale (45) und Pete Davidson (25)?

Sonntag, 3. Februar 2019 22:06 Uhr

Pete Davidson und Kate Beckinsale heizen weiterhin die Gerüchte an, dass zwischen ihnen was läuft. Die Schauspielerin (45) und der „Saturday Night Live“ -Star (25) wurden am Freitagabend in einem Club in Los Angeles gesehen. Davidson hatte dort einen Auftritt. Beide verließen danach gemeinsam die Stand-up-Show des Comedians.

Er hielt ihre Hand, als sie beide aus dem Club gingen. Beckinsale versuchte zwar ihr Gesicht vor den Paparazzi zu schützen – aber das ging wohl daneben. Die Website ‚Page Six‘ – Ableger der Klatschpostille ‚New York Post‘ – hatte bereits letzten Monat exklusiv darüber berichtet, dass die beiden sich bereits während einer Golden Globes-Party näher kamen.

Quelle: instagram.com

„Sie waren sehr flirty zusammen und saßen sehr nah beieinander auf den Außensitzplätzen auf der Terrasse“, plauderte nun ein weiterer Beobachter gegenüber ‚Fox News‘ aus. „Kate hatte die Hand auf seinem Knie und sie lachte über all seine Witze.“ Was doch eine Hand so alles bei Klatschreportern auslöst…

Davidson war vor wenigen Monaten noch mit Ariana Grande verlobt. Beckinsale war von 2004 bis 2016 mit dem Regisseur Len Wiseman verheiratet. (SV)