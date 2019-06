Was ist los bei Jessie J und Channing Tatum? „Kein Kommentar“

Dienstag, 4. Juni 2019 16:49 Uhr

Jessie J ist mit ihrem aktuellen Liebesleben anscheinend sehr zufrieden. Die 31-Jährige ist bereits seit einigen Monaten mit dem Hollywood-Schönling Channing Tatum zusammen und wie sich wohl viele weibliche Fans vorstellen können, gibt es dort anscheinend wenig zu meckern.

Obwohl die Musikerin immer noch nicht ganz offen über ihr Liebesleben spricht, offenbarte sie, dass sie mit ihrer aktuellen Beziehung zu dem ‚Magic Mike‘-Star sehr glücklich sei. In einem Interview in der britischen Talkshow ‚Lorraine‘ wurde die Sängerin nun explizit nach ihrer Liebe zu dem Schauspieler gefragt. Darauf antwortete sie mit dem Worten: „Kein Kommentar.“

Auf die Nachfrage, ob sie in Channing denn richtig verliebt sei, antwortete sie dann aber doch ein wenig ausführlicher und verriet: „Ich bin einfach sehr zufrieden mit meinem Leben. Jeder verdient es, glücklich zu sein.“ Richtig so!

Quelle: instagram.com

Channing Tatum ist offener

Der Film-Star ist in dieser Angelegenheit ein wenig offener. Als Jessie im März ihren 31. Geburtstag feierte, postete er ein hübsches Schwarz-Weiß-Bild von ihr in seiner Instastory und bedankte sich dafür, dass sie immer sie selbst sei: „Du kamst an diesem Tag in diese Welt und hast sie in Brand gesetzt. Du hast unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen und unsere Leben gesegnet.“