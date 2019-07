Was ist nur los mit Hayden Panettiere?

Donnerstag, 18. Juli 2019 07:40 Uhr

Hayden Panettieres Leben ist derzeit im Umbruch. Die 29-jährige Schauspielerin ist Mutter der vierjährigen Kaya, die in der Ukraine mit ihrem Ex-Verlobten und Boxer Wladimir Klitschko lebt.

Das Paar trennte sich letztes Jahr und obwohl sie die Kleine regelmäßig sieht, ist es für sie schwierig, diese nur selten zu Gesicht zu bekommen. Ein Insider erzählte ‚People.com‘: „Ihr Leben befindet sich gerade im Wandel, weil ihre Tochter woanders lebt und sie sich mit weiteren Problemen herumschlagen muss.”

Ein weiterer Insider enthüllte angeblich: „Herzen brechen wegen dem, was Hayden gerade durchmachen muss. Hayden ist ein wundervolles und talentiertes Mädchen, das so glücklich mit ihrer Familie war.“ Wladimir wollte sich in der Ukraine um Kaya kümmern und er soll Haydens neuen Freund Brian Hickerson nicht gemocht haben und jetzt will ihre Familie, dass sie ihn verlässt.

„Eine schwierige Situation“

„Die ganze Situation ist nicht mehr unter Kontrolle und sie muss über Brian hinwegkommen. Ihre Freunde und Familie machten sich seit einiger Zeit Sorgen um sie und nun soll sich alles nur noch verschlimmert haben“, erklärt ein Freund der Familie.

Am 23. Mai wurde Brian vor Gericht häusliche Gewalt vorgeworfen, er gab jedoch an, unschuldig zu sein. Der Beobachter fügte hinzu: „Sie kann wirklich nicht viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Sie weiß, dass es gerade nicht das Beste für [Kaya] ist, Zeit mit ihr zu verbringen. Es ist eine schwierige Situation. Es ist herzzerreißend und eine Herausforderung. Die Feiertage verbrachten sie nicht gemeinsam. Es ist verstörend und sie wird herausfinden müssen, wie sie damit umgeht. Das ist kein einfaches Szenario.“