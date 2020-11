07.11.2020 14:29 Uhr

Was läuft da bei Sandy Meyer-Wölden und Tobi Wegener?

War Sandy Meyer-Wölden bei der Aufzeichnung zu „Grill den Henssler“ schon von Ehemann Martin getrennt? Jetzt wurden ein paar süße Details bekannt.

Fünffach-Mutter Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden hatte am Donnerstagabend in der Show gestanden, dass sie sich von ihrem zweiten Mann getrennt habe. Da war nicht nur ihr Ex-Mann Oliver Pocher perplex. Ist die Sache womöglich schon länger her? Dann sollte man sich demnächst die Kochshow „Grill den Henssler“ Ende November genauer anschauen.

Sandy sucht die Nähe zu Tobi

Bereits Mitte September wurden die neuen Folgen für „Grill den Henssler“ (sieben neue Folgen immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX und TVNow) aufgezeichnet. Auch unter den Promi-Köchen: Sandy Meyer-Wölden (37), die gemeinsam mit Ex-Mann Oliver Pocher, dessen Frau Amira sowie Reality-Star Tobi Wegener gegen Steffen Henssler antritt.

Auffällig schon damals: Sandy suchte bei der Aufzeichnung der Show besonders auffällig die Nähe zu Sportskanone und Reality-TV-Darsteller Tobi Wegener (27). „Darf ich dem Tobi ein bisschen helfen? Die Pochers kochen auch zusammen“, bittet das Model, was Moderatorin Laura Wontorra Corona-konform abwiegeln muss: „Aber die sind ein Haushalt.“ „Das können Tobi und ich auch gerne sein“, kontert das Model. Diese Vorlage kann Laura Wontorra nicht ungenutzt lassen: „Sandy, aber du bist doch verheiratet, sag mal!“

„Er sieht sehr gut aus“

Nach einer Bestätigung des Ehestatus klingt Sandys Antwort aber nicht: „Du stellst aber private Fragen.“ So richtig will die Mutter von fünf Kindern offensichtlich zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Sprache herausrücken. Zurück zu Tobi Wegener, will Laura Wontorra wissen: „Wäre er denn dein Typ?“ Da ist Sandys Antwort schon eindeutiger: „Er sieht sehr gut aus, und er ist vor allem sehr nett!“

Spekulationen, dass Sandy und Tobi ein Paar werden könnten, dürften aber schnell im Sande verlaufen. Ob sich der zehn Jahre jüngere Tobi gleich fünf Kinder auf einen Schlag herbeiwünschen würde, bleibt eher fraglich.

Die Kinderschar von Meyer-Wölden und Pocher

Meyer-Wölden hat mit Oliver Pocher eine Tochter im Alter von 10 Jahren und elfjährige Zwillings-Jungs. In der zweite Ehe mit einem amerikanischen Geschäftsmann brachte sie 2017 nochmals Zwillinge auf die Welt.

Oliver Pocher ist seit Oktober 2019 mit der österreichischen Visagistin Amira Aly verheiratet. Seit November letzten Jahres sind beide Eltern eines Sohnes. Im Juni 2020 verkündeten beide eine weitere Schwangerschaft Amiras.

Galerie

Tobi Wegener will sein Kind ordentlich erziehen

Und was sagt Maler und Lackierer Tobias „Tobi“ Wegener, der durch TV-Formaten „Love Island“ (2018), „Promi Big Brother“ (2019) und „Promis unter Palmen“ (2020) bekannt wurde, zum Thema Kinder? Bei „Promi Big Brother“ war das von dem Womanizer, der selbst noch drei jüngere Geschwister hat, zu vernehmen: „Wenn ich mal ein Kind haben sollte, wird das ordentlich erzogen.“

„Grill den Henssler“ mit Sandy Meyer-Wölden, Tobi Wegener sowie Oliver und Amira Pocherz: Am 29. November um 20:15 Uhr bei VOX. Die Folgen sind außerdem drei Tage vor Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar.