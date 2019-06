Was macht eigentlich Natalie Horler von Cascada?

Sonntag, 9. Juni 2019 17:15 Uhr

Bei so einigen Sängern und Sängerinnen fragt man sich oftmals, wo sie eigentlich abgeblieben sind. So lässt sich die Frage auch bei Natalie Horler stellen, besser bekannt durch den Namen ihrer Dance-Pop-Band Cascada. Was macht die blonde Power-Sängerin eigentlich heute so?

Die energiegeladene Pop-Lady sorgte in der Vergangenheit für so einige Ohrwürmer, unter anderem „Evacuate The Dancefloor“ oder „Everytime We Touch“. 2013 trat Natalie Horler dann mit ihrer Band Cascada für Deutschland beim ESC in Malmö an. Doch mit dem Song „Glorious“ sollte es nur für 18 Punkte und den 21. Platz reichen.

Danach folgten keine größeren musikalischen Erfolge mehr. 2018 feierte Horler dann ihr Comeback mit der Single „Back for Good“. Momentan sind Cascada sogar wieder auf Tour – unter anderem treten sie im Sommer in Spanien, Österreich und Schweden auf. Außerdem hat die Band eine neue Single angekündigt. Auf Facebook gab Natalie im vergangenen Mai bekannt, dass sie wieder im Studio stehen würde.

Das Dance-Pop-Trio Cascada besteht neben Natalie Horler als Frontsängerin außerdem aus den DJ’s und Produzenten Manuel Reuter und Yann Peifer.