Neues aus unserer beliebten Rubrik „Was macht eigentlich …?“ Nathalie Volk zum Beispiel. Die spricht nun über Hochzeit und Kinderwunsch.

Die 22-Jährige Ich-Darstellerin zeigt sich ganz offen, was ihre zukünftigen Pläne mit ihrem Freund und Verlobten, dem 61-jährigen Unternehmer Frank Otto, angehen. Auf Instagram bot sie ihren Fans nun eine offene Fragerunde an, in der sich ihre Follower nach ihrem (Privat-)Leben erkundigen konnten. Die User ließen sich das nicht zweimal sagen und fragten die ehemalige GNTM-Kandidatin danach, ob sie generell den Wunsch verspüre, irgendwann einmal Kinder zu haben. Dazu meinte das Model: „Ja, bald.“

Hochzeit: Ja. Punkt.

Außerdem fragte ein Nutzer, ob sie denn vorhabe, zu heiraten. Daraufhin antwortete die hübsche Brünette mit einem schlichten „Ja“. Mehr Details verriet sie jedoch erst einmal nicht. Mit diesem offenen Geständnis dementiert Nathalie die Trennungsgerüchte, die immer mal wieder die Runde machten, nachdem es in den letzten Monaten eher ruhig um das Paar wurde.

Vor allem letztes Jahr, als der ‘Dschungelcamp‘-Star beschloss, ein Studium in den USA anzufangen, wurde über eine Trennung der beiden gemunkelt. Doch wie es scheint schwebt das Promi-Paar noch immer auf Wolke 7, und wer weiß, vielleicht sind die beiden schon bald nicht mehr nur zu zweit.