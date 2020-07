Was macht eigentlich Oscarpreisträgerin Diane Keaton?

Den Oscar als beste Hauptdarstellerin hat Diane Keaton für ihre Rolle in einer romantischen Komödie bekommen. Dem Genre ist sie bis heute treu geblieben.

Zu den populärsten Filmen der Schauspielerin Diane Keaton (74) zählen die romantischen Komödien „Der Club der Teufelinnen“ (1996) und „Was das Herz begehrt“ (2003), für den sie im Jahr 2004 ihre bis dato vierte und letzte Oscarnominierung erhalten hat. Ihren Goldjungen gewann Keaton bereits im Jahr 1978 – ebenfalls für eine romantische Komödie – für Woody Allens (84) „Der Stadtneurotiker“ (1977). Seit damals ist die heute 74-Jährige dem Genre treu geblieben. Doch steht die Oscarpreisträgerin überhaupt noch vor der Kamera?

Heiße Dates vor aber nicht abseits der Kamera

Diane Keaton denkt noch nicht an die Schauspiel-Rente, sondern ist nach wie vor auf der großen Leinwand und dem TV-Bildschirm anzutreffen. Am heutigen Montag (6. Juli) ist sie in der romantischen Komödie „Book Club – Das Beste kommt noch“ (Das Erste, 20:15 Uhr) zu sehen. An der Seite ihrer Schauspielkolleginnen Jane Fonda (82), Mary Steenburgen (67) und Candice Bergen (74) zeigt Keaton, was es jenseits der 60 noch zu erleben gibt. Vor allem in Sachen Liebesleben ist noch einiges geboten. So fängt Keatons Figur, die verwitwete Diane, eine leidenschaftliche Romanze mit dem Piloten Mitchell (Andy García, 64) an.

Privat scheint in Liebesdingen bei Diane Keaton hingegen Flaute zu herrschen und das schon seit einer ganzen Weile. Im Jahr 2019 erzählte die Schauspielerin im Interview mit der „InStyle“, dass sie von Männern „niemals“ um ein Date gebeten werde. „Lassen Sie mich das klarstellen. Das ist wichtig. Ich hatte, ich würde sagen, seit 35 Jahren kein Date mehr. Keine Verabredungen“, so Keaton damals. Sie habe viele Freunde, auch männliche Freunde, aber eben keine Dates. Die Oscargewinnerin war bis heute auch nie verheiratet. Den Traum vom Mutterglück erfüllte sie sich mit zwei Adoptivkindern. Und beruflich läuft es weiter rund.

Neuer Film mit Bette Midler und Goldie Hawn

Neue Filmprojekte sind bereits in der Pipeline. In der Komödie „Love, Weddings and Other Disasters“ spielt Keaton neben Jeremy Irons (71, „Die Affäre der Sunny von B.“) die Hauptrolle. Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (55) hat in dem Film ebenfalls eine Rolle übernommen. In dem Film geht es um eine Gruppe von Hochzeitsplanern, die ihren Kunden einen unvergesslichen Tag bescheren möchten. Doch privat kämpfen sie mit ihren eigenen Problemen. Wann die Komödie hierzulande ins Kino kommt, ist bisher nicht bekannt.

Ein weiteres Projekt, das mit Spannung erwartet wird, ist „Family Jewels“. Die Komödie vereint Keaton vor der Kamera wieder mit Bette Midler (74) und Goldie Hawn (74). In „Family Jewels“ müssen die drei Frauen gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkindern Weihnachten verbringen, nachdem der Mann, mit dem sie alle einmal verheiratet waren, plötzlich stirbt. Ob das kongeniale Trio aus „Der Club der Teufelinnen“ (1996) noch in diesem Jahr zusammen drehen wird, ist aufgrund der Corona-Krise bisher unklar. Ein Kinostart steht ebenfalls noch nicht fest.

(cam/spot)