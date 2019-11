Was nun, Richard Lugner? Das waren seine 35 Opernball-Gäste

Wer wird den putzigen österreichischen Baulöwen kommendes Jahr zum Wiener Opernball begleiten? Das wurde zwar noch nicht bekannt, aber das hier sickerte schon durch: seine erste Wahl hat wohl keine Zeit.

Richard „Mörtel“ Lugner (87) ist noch auf der Suche nach einer Star-Begleitung für den Wiener Opernball 2020. Lugner sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag, dass sein „Supergast“ leider keine Zeit habe. „Das wurde mir jetzt mitgeteilt. Vielleicht geht es 2021“, sagte der inzwischen 87-Jährige der APA.

Er arbeite nun an einem Gast aus „der Gegend wie immer“. „Es sieht gut aus“, so Lugner, der seit 1992 mit Stargästen beim Opernball aufschlägt und so immer wieder für Aufsehen sorgt. Mit einem „Zweitgast“ sei der Vertrag schon unterzeichnet.

Die Kellner schieben leere Schampusflaschen untern Tisch

Im vergangenen Jahr hatte das australische Model Elle Macpherson (55) den Baulöwen begleitet, in den Jahren zuvor holte Lugner unter anderem Sophia Loren, Pamela Anderson oder Kim Kardashian nach Wien. Das Procedere zieht der Baulöwe seit 1992 durch. Bei den Veranstaltern stieß dies nie so richtig auf Gegenliebe.

Lugner verriet im Februar dem österreichischen ‚Standard‘ wie es mit Elle Macpherson auf dem Opernball war. Für das berühmte Model musste er einen Friseur aus Köln einfliegen lassen. weil die hat von den Frisören in Wien noch nie was gehört“, sagte Lugner. „Aber in London schaut sie vorher bei einem Designer vorbei, von dem hängt sie mir dann die Rechnung fürs Kleid um.“

Aber dafür miss er den Champagner in der Loge nicht zahlen: „Die zahlt ein anderer, der bei mir eingeladen ist. Ich zahl faktisch nie was. Die Gefahr ist, dass die Kellner Strawanzer („Strolche“) sind, weil: Die tun leere Flaschen untern Tisch hinstellen, und dann sagen sie, die haben wir getrunken.“

Der Opernball 2020 findet am 20. Februar statt. (dpa/KT)

Lugners Opernball-Gäste

1992: Harry Belafonte

1993: Joan Collins

1994: Ivana Trump

1995: Sophia Loren

1996: Grace Jones

1997: Sarah Ferguson

1998: Raquel Welch

1999: Faye Dunaway

2000: Jacqueline Bisset, Nadja abd el Farrag

2001: Farrah Fawcett

2002: Claudia Cardinale

2003: Pamela Anderson

2004: Andie McDowell

2005: Geri Halliwell

2006: Carmen Electra

2007: Paris Hilton

2008: Dita Von Teese

2009: Nicollette Sheridan

2010: Dieter Bohlen

2011: Karim el-Mahroug, Larry Hagman, Zachi Noy

2012: Brigitte Nielsen, Roger Moore, Gina-Lisa Lohfink

2013: Mira Sorvino, Gina Lollobrigida

2014: Kim Kardashian

2015: Elisabetta Canalis

2016: Brooke Shields, Mr. Probz

2017: Goldie Hawn

2018: Melanie Griffith

2019: Elle Macpherson