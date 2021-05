Was Olivia Jones über Heidi Klums Sexleben zu berichten weiß

Was Olivia Jones über Heidi Klums Sexleben weiß

09.05.2021 09:26 Uhr

Frauspielerin Olivia Jones verrät Liebesdetails über Model-Mama Heidi Klum.

Die Hamburger Dragqueen (51) und das vier Jahre jüngere Fotomodel kennen sich bereits seit Jahren aus dem Showbiz in Deutschland und haben sich bei den Dreharbeiten zu „Queen of Drags“ – der Drag-Show, die Heidi Klum 2019 gemeinsam mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst auf die Beine gestellt hat – besser kennengelernt.

Täglich Sex

In einer Folge war Olivia Jones als bekannteste deutsche Dragqueen Gastjurorin und hinter den Kulissen tauschten sie und Heidi pikante Details aus. In ihrem neuen Buch „Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben“ offenbart die Hamburgerin, was Heidi Klum ihr Skandalöses über ihr Sexleben mit Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz verraten hat: „Ich fragte sie, wie oft sie für ihre Figur Sport macht. Sie: ‚Zählt auch Sex?‘ Ich nickte. ‚Dann täglich.“

Heidi Klum zeigt gerne ihre Reize

Eine interessante Info, die die Fans der ‚Germany’s Next Topmodel‘-Chefin aber nicht sonderlich überraschen dürfte.

Immerhin zeigt sich die Modelmama und vierfache Mutter schon in der Öffentlichkeit gern verrucht und postet auf Instagram mit ihrem Ehemann ständig halb- bis ganz nackte Bilder. Ist wohl kein Wunder, dass es bei der Hobbynudistin dann auch zu Hause heiß hergeht. (Bang)