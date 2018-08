Wayne Carpendale steht zu seinem Schwangerschaftsspeck

Dienstag, 14. August 2018 13:20 Uhr

Wayne Carpendale steht zu seinen überflüssigen Kilos, die er während der Schwangerschaft angesammelt hat. Auf Instagram postete der 41-Jährige ein Update zu seinem Babybauch. Auf dem Foto sieht man, wie der Moderator im Garten liegt, der Bauch des frisch gebackenen Vaters entblößt, darauf ein schmackhafter Muffin. Ein kleiner Ansatz von Speckröllchen ist noch zu sehen.

Unter den Post schrieb er: „Und jetzt mal an alle, die meinen, dass man sich nach der Geburt nur noch im Kartoffelsack zeigen darf: Also ICH hab mein Schwangerschaftsfett noch. #Iwonderwhy #lächerlich #LetitBE“. Neben seinem Bauch und dem Muffin ist im Hintergrund noch ein Kissen mit der Aufschrift „Let it Be“ (Deutsch: Lass es sein) zu sehen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl? Doch Wayne scheint dennoch hart daran zu arbeiten, dass auch noch die letzten überflüssigen Pfunde purzeln. Denn erst vor zwei Wochen postete er ein Foto von einem morgendlichen Lauf.

Quelle: instagram.com

Annemarie wieder rank und schlank

Das brachte die Gerüchteküche ordentlich zum brodeln und es wurde spekuliert, ob der Moderator joggt, um seine überschüssigen Pfunde, die er während der Schwangerschaft seiner Frau angesammelt hat, zu verlieren. Seine Frau Annemarie Carpendale ist nach der Geburt hingegen wieder schlank und präsentiert in ihrer ProSieben-Show ‚Red‘ ihren unglaublichen Körper, der fast wie der einer Fitness-Queen anmutet – und das nach nur drei Monaten! Denn erst im Mai brachte sie den gemeinsamen Sohn zur Welt. Die Fans dürfen also gespannt auf neue Updates des Schauspielers bezüglich seines Wohlfühlbäuchleins sein.