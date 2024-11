Jubiläumswoche startet am 25. November Wayne Carpendale, Stephen Dürr und mehr: Karrierestart bei „Unter uns“

Wayne Carpendale (l.) und Stephen Dürr starteten ihre Karriere bei "Unter uns". (ae/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 12:46 Uhr

"Unter uns" feiert mit einer Jubiläumswoche vom 25. bis 29. November 30. Geburtstag. Etliche Schauspieler und Schauspielerinnen konnten ihre Karriere durch die RTL-Serie starten - wie etwa Wayne Carpendale und Stephen Dürr.

Am 28. November wird "Unter uns" 30 Jahre alt. Das Schillerallee-Jubiläum feiert RTL mit einer Spezialwoche vom 25. bis 29. November (und bereits je sieben Tage zuvor auf RTL+). Sicher wird dann auch der ein oder andere ehemalige Schauspieler an seine Zeit am "Unter uns"-Set zurückblicken. Viele TV-Stars konnten in der Serie erste Berufserfahrungen sammeln – darunter Wayne Carpendale (47) und diese Kollegen von ihm:

Stephen Dürr (50)

Der Hamburger Stephen Dürr ist "Unter uns"-Star der ersten Stunde. Er verkörperte vom Serienstart 1994 bis 1996 die Rolle des Till Weigel und wurde zum Schwarm vieler Zuschauerinnen. Er erhielt sogar einen "Bravo"-Otto. Danach war er in weiteren Serien wie "In aller Freundschaft" und "Alles was zählt" zu sehen. 2012 sorgte er mit seiner Teilnahme am "TV total Turmspringen" für Aufsehen. Bei den Vorbereitungen verletzte er sich und musste intensivmedizinisch behandelt werden, weshalb er die Produktionsfirma auf Schmerzensgeld und Schadensersatz verklagte. Die Klage wurde jedoch vom Kölner Arbeitsgericht abgewiesen.

In den vergangenen Jahren machte er vor allem durch Reality-TV-Formate von sich reden. 2016 nahm er an der vierten Staffel von "Promi Big Brother" teil und wurde Elfter. 2022 war er mit seiner Ehefrau Katharina (41) beim "Sommerhaus der Stars" dabei.

Oliver Bootz (53)

Auch der gebürtige Berliner Oliver Bootz spielte in der allerersten Folge mit. Er hatte die Rolle des Chris Weigel übernommen und war damit Stephen Dürrs Serienbruder. Nach seinem Ausstieg 1997 war Bootz in vielen weiteren Produktionen zu sehen. So spielte er in beliebten Filmen und Serien wie "Tatort", "Kreuzfahrt ins Glück", "Rosamunde Pilcher" und "SOKO Leipzig" mit.

Marco Girnth (54)

Schauspieler Marco Girnth, der bereits als Schüler als Komparse in Fernsehproduktionen mitwirkte, spielte von 1995 bis 1998 Sven Rusinek – sein erstes großes Engagement. Danach etablierte er sich ebenfalls als gut gebuchter TV-Schauspieler, der von "Gegen den Wind" über "Die Strandclique" bis hin zu "Berlin, Berlin" in vielen bekannten Serien zu sehen war. Seit 2001 verkörpert Girnth, der seit 1998 mit Kollegin Katja Woywood (53) verheiratet ist, in der ZDF-Krimireihe "SOKO Leipzig" den Kriminaloberkommissar Jan Maybach, in der ZDF-Reihe "Frühling" ist er seit 2011 als Dr. Mark Weber zu sehen.

Wolfram Grandezka (54)

Von 1998 bis 2000 war Wolfram Grandezka als Dr. Roman Klingenberg bei "Unter uns" im Einsatz und legte damit den Grundstein für seine TV-Karriere, die ihn zu einem der bekanntesten Seriengesichter Deutschlands machte. So prägte er von 2004 bis 2015 die ARD-Serie "Verbotene Liebe" und von 2020 bis 2021 auch die Neuauflage "Verbotene Liebe – Next Generation". Dazwischen gehörte Grandezka, der mit seiner Ex-Frau Nadja Auermann (53) einen Sohn hat, von 2018 bis 2021 zum "Rote Rosen"-Ensemble. Auch in weiteren Produktionen wie "Lindenstraße" und "Der Flensburg-Krimi" war er zu sehen. Seit 2023 spielt er an der Seite von Christine Urspruch (54) in der ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!".

Wayne Carpendale (47)

Wayne Carpendale, der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale (78), emanzipierte sich von seinem berühmten Vater mit einer eigenen Karriere als Schauspieler und Moderator. Gestartet hat er bei "Unter uns", wo er von 2000 bis 2001 den Maximilian "Max" Pfitzer spielte. Es folgten Engagements als Old Surehand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (2003), in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" (2005-2008) sowie der ZDF-Serie "Unser Charly" (2005-2007). Von 2009 bis 2013 spielte er die Hauptrolle in der Serie "Der Landarzt" – sein endgültiger Durchbruch. Carpendale hat sich als feste Größe in der TV-Welt etabliert, viele weitere Rollen gespielt, Sendungen moderiert und in Shows wie "Let's Dance" (2006) mitgewirkt.