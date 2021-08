Wayne Carpendale und ein „peinliches Nackt-Spiegelselfie“

10.08.2021 20:30 Uhr

Mit seinen Instagram-Followern teilt Wayne Carpendale viel aus seinem Privatleben, so jetzt auch dieses nackte Spiegelselfie mit Überraschungsgast...

Immer wieder lässt der Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale seine Fans auf Instagram an seinem Alltag als Familienvater teilhaben – und das ganz ungeniert und authentisch!

Elternteil sein ist nicht immer leicht

Dass man es als Elternteil nicht immer leicht hat, weiß wohl jeder. Vor allem dann, wenn die eigenen Kinder einen nicht mehr vergöttern, sondern für totaaaal peinlich halten… Mit gerade einmal drei Jahren scheint dies allerdings schon bei Waynes Sohn Mads soweit zu sein. Zumindest wenn man dem neuesten Bild des Manns von Annemarie Carpendale glauben schenken darf.

Deshalb findet Mads seinen Papa peinlich

Auf dem neuesten Instagram-Post von Wayne Carpendale sieht man den 44-Jährigen Oberkörperfrei im Badezimmer stehen. Während seine Fans von diesem Anblick ziemlich begeistert scheinen, sieht es bei dem kleinen Mads, der auch im Bild zu sehen ist, ganz anders aus. Mit einer eingefügten Sprechblase sieht man, was dem 3-Jährigen, bei dem Fotoshooting seines Papas wirklich durch den Kopf ging: „Spiegel-Selfies waren schon peinlich, bevor du Papa warst!“

Hodenentzündung und Herpes

Doch obwohl Carpendale jetzt wieder spaßige Schnappschüsse teilt, ging es ihm bis vor kurzem überhaupt nicht gut. Aufgrund eines spannenden aber auch auslaugenden TV-Projekts welches die letzten sechs Wochen gedreht wurde, gab der Körper des Schauspielers kurzerhand den Geist auf. Neben Fieber und einer Magenschleimhautentzündung, bekam er kurzerhand auch noch eine Hodenentzündung und Herpes an der Lippe.

Wayne Carpendale zeigt sich seinen Fans ganz authentisch

Viele andere Stars würden wohl nicht so ehrlich mit diesen unschönen Erkrankungen in den sozialen Medien hausieren gehen. Doch dem 44-jährige Schauspieler und Moderator ist es wichtig, authentisch zu sein und nicht immer nur die schönen und perfekten Dinge aus seinem Leben zu teilen. Und so bekommen seine Fans eben auch solche Einblicke in seinen privaten Alltag – ungefiltert.