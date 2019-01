Wayne Rooney wurde in den USA verhaftet

Montag, 7. Januar 2019 08:28 Uhr

Wayne Rooney wurde in den USA festgenommen. Bereits am 16. Dezember sei der englische Fußballspieler im Bundesstaat Virginia aufgrund seines Alkoholkonsums polizeiauffällig geworden.

Ein Sprecher der Londoner Polizei sagte, dass Rooney in Gewahrsam genommen wurde, nachdem er in der Öffentlichkeit wegen Trunkenheit aufgefallen sei. Die Flughafenpolizei am Washington Dulles International Airport habe den 33-Jährigen inhaftiert, später sei er nach Zahlung einer Geldbuße freigelassen worden.

Dokumente des Londoner Amtsgerichts zeigen, dass der Sportler umgerechnet rund 400 Euro Strafe zahlen musste. Der Vorfall habe sich während Rooneys Reise von Saudi-Arabien nach Washington ereignet.

Sein Fußballverein D.C. United erklärte in einem Statement: „Wir wissen um die Berichte, dass Wayne Rooney im Dezember verhaftet wurde. Wir verstehen das mediale Interesse an diesem Thema, aber wir denken, dass es Waynes Privatangelegenheit ist und dass D.C. United es intern regeln wird. Wir haben keine weiteren Kommentare bezüglich dieser Situation.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der englische Rekordtorschütze Probleme mit dem Gesetz hat. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihm im September 2017 für zwei Jahre der Führerschein abgenommen. (Bang)