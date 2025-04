Musik Weezer: Sie arbeiten an einem Film

Mikey Welsh - Weezer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 16:00 Uhr

Weezer haben verkündet, dass sie einen Film drehen.

Die ‚Buddy Holly‘-Künstler erschienen am Wochenende erst spät bei ihrem Coachella-Auftritt, nachdem FKA Twigs und Anitta ihre Auftritte bei dem Event abgesagt hatten.

Auf der Bühne des kalifornischen Musikfestivals bemerkte der Frontmann der Band, Rivers Cuomo, dass die Musikgruppe zwar mit ihrem neuen Projekt beschäftigt gewesen sei, es sich aber nicht nehmen lassen wollte, die Dreharbeiten zu unterbrechen, um bei der Veranstaltung zu spielen. Kurz vor ihrer Show, bei der die Musiker ‚Undone – The Sweater Song‘ performten, verriet Rivers gegenüber dem Publikum: „Wir waren in den letzten Wochen in L.A. mit den Dreharbeiten zum Weezer-Film beschäftigt. Aber als Coachella uns anrief und fragte: ‚Hey Weezer, könntet ihr für einen Überraschungsauftritt vorbeikommen?‘, dachten wir uns nur: ‚Na klar!'“ Die Bestätigung erfolgte, nachdem die Fans online enthüllten, dass Mitglieder des Weezer-Fanclubs Nachrichten erhielten, in denen sie darauf hingewiesen wurden, dass die Band für „ein Video eine privat gefilmte Merchandise-Signierstunde für ausgewählte Fans durchführen“ werde.