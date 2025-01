Musik Janet Jackson: Las-Vegas-Residency verlängert Janet Jackson hat ihre Residency in Las Vegas verlängert. Die 58-jährige Sängerin begann ihr 10-tägiges Gastspiel im Resorts World Las Vegas am 30. Dezember und sollte es eigentlich am 15. Februar beenden. Jetzt hat sie sechs weitere Termine am 21., 24., 25., 28., 30. und 31. Mai hinzugefügt. Der Kartenverkauf für diese Shows beginnt am […]