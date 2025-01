Neuer Starttermin erst im März Wegen der Brände in L.A.: Herzogin Meghan verschiebt Netflix-Serie

Herzogin Meghan will sich erstmal auf die Bedürfnisse der von den Bränden betroffenen Menschen kümmern. (ae/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 06:09 Uhr

Neugierige Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich noch etwas gedulden. Die Netflix-Serie von Herzogin Meghan wird sich auf Anfang März verschieben. Grund sind die verheerenden Brände in der Gegend von Los Angeles.

Die Feuerkatastrophe in Kalifornien hat Herzogin Meghan (43) dazu bewegt, ihre neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" um einige Wochen zu verschieben. Ursprünglich sollte sie am 15. Januar starten. Als neuer Termin wird nun der 4. März genannt.

Wie es auf der Netflix-Seite "Tulum" am 12. Januar hieß, werde der Veröffentlichungstermin "auf Wunsch von Meghan und mit der vollen Unterstützung von Netflix" verlegt. "Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verzögerung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind", wird die Frau von Prinz Harry (40) zitiert. "Wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse derjenigen, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind."

Video News

Die achtteilige Serie stellt die Vorzüge der kalifornischen Lebensart in den Vordergrund. In der in Montecito gedrehten Sendung sieht man Meghan etwa beim Kochen, beim Pflegen eines Bienenstocks, beim Blumenarrangieren in einem Geschäft und beim Bewirten von Freunden. "Ich habe es immer geliebt, etwas ziemlich Gewöhnliches zu nehmen und es aufzuwerten", sagt sie im Trailer. "Ich überrasche die Leute mit Momenten, die ihnen zeigen, dass ich wirklich an sie denke."

Kalifornien hat für die Herzogin von Sussex eine besondere Bedeutung. Sie ist in Los Angeles geboren und aufgewachsen. Seit 2020 – nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus – lebt die frühere Schauspielerin mit ihrer Familie im nahegelegenen Montecito.

Einsatz für die Feueropfer

Harry und Meghan haben sich bereits in den vergangenen Tagen für die Opfer der Brände engagiert. Am 10. Januar besuchten sie die World Central Kitchen in Pasadena, um Nahrungsmittel und Hilfsgütern zu verteilen. Mit ihrer Archewell Foundation arbeiten sie daran, weitere Hilfe zu leisten. "In den letzten Tagen haben Waldbrände in Südkalifornien durch Wohngebiete gewütet und Familien, Häuser, Schulen, medizinische Versorgungszentren und vieles mehr zerstört – Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen", betonten Harry und Meghan zuvor in einer Erklärung auf ihrer offiziellen Homepage und riefen zu Spenden auf: "Einige Familien und Menschen haben nichts mehr. Bitte denken Sie darüber nach, Kleidung, Kinderspielzeug und Kleidung und andere wichtige Dinge zu spenden." Sie selbst nahmen Freunde und Angehörige, die evakuiert werden mussten, in ihrem Haus auf.