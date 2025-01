"Unermesslich und herzzerreißend" Wegen der Brände: Nina Dobrev muss Haus an Geburtstag räumen

Nina Dobrev wünscht sich zum Geburtstag Spenden für Betroffene der Waldbrände in Kalifornien. (wue/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 18:50 Uhr

Sichtlich mitgenommen berichtet die Schauspielerin Nina Dobrev von den verheerenden Bränden in und um Los Angeles. An ihrem 36. Geburtstag habe sie ihr Zuhause verlassen müssen.

So hatte sich Nina Dobrev (36) ihren Geburtstag nicht vorgestellt. Auf Instagram berichtet die Schauspielerin davon, dass sie an ihrem Ehrentag aufgrund der Waldbrände in Kalifornien ihr Zuhause verlassen musste. Doch sie hatte Glück. Der "Vampire Diaries"-Star bittet seine mehr als 26 Millionen Followerinnen und Follower um Hilfe für andere.

Nina Dobrev: "So eine tragische Zeit in Los Angeles"

"Hallo zusammen, es war zuletzt so eine tragische Zeit in Los Angeles", sagt Dobrev in einem auf der Plattform veröffentlichten Video. "Wir sind am 9. Januar evakuiert worden, was definitiv nicht die Art war, wie ich meinen Geburtstag verbringen wollte, aber ich wollte dieses Video machen, um mich bei allen für ihre Geburtstagswünsche zu bedanken und eine Bitte zu äußern," erklärt sie weiter.

Dobrev sei ganz flau im Magen "angesichts der Zerstörung und Verwüstung, die diese Brände, die so viele Familien vertrieben haben, angerichtet haben". Ihr Herz sei gebrochen, wenn sie an all die Menschen denke, die von den Waldbränden betroffen sind. Sie verspüre Schuldgefühle, denn auch wenn ihr Zuhause nahe an einem der Brände gelegen sei, sei ihr Haus verschont geblieben: "Aber so viele andere hatten nicht so viel Glück."

Bei ihren Recherchen habe Dobrev herausgefunden, dass es in vielen Unterkünften derzeit mehr als genug Kleidung gebe: "Was die Menschen jetzt wirklich brauchen, ist finanzielle Hilfe, damit sie wieder auf die Beine kommen und ihr Leben und ihre Häuser wieder aufbauen können." Die Verwüstung in Los Angeles sei "unermesslich und herzzerreißend", schreibt die Schauspielerin dazu. "Dies ist meine Bitte zu helfen. Mein einziger Wunsch zu meinem Geburtstag in diesem Jahr ist, dass Sie einer Familie in Not helfen."