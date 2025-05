Stars Wegen Elternstress: Brenda Song vergisst, ’sich um sich selbst zu kümmern‘

Bang Showbiz | 08.05.2025

Die Schauspielerin räumt ein, dass sie nicht ausreichend auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet.

Brenda Song vergisst manchmal, auf sich selbst acht zu geben.

Die US-Schauspielerin – die mit ihrem Mann Macaulay Culkin den zweijährigen Carson und den dreijährigen Dakota hat – hat zugegeben, dass sie manchmal ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, weil sie „so viel um die Ohren“ hat.

Brenda, die seit 2017 mit dem ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Star zusammen ist, offenbarte gegenüber ‚People‘: „Als Mutter ist man ständig unterwegs. Man hat so viel um die Ohren, selbst wenn man es gar nicht merkt – einfach wegen der Kinder. Ich meine, diese kleinen Menschen sind auf dich angewiesen, du machst alles für sie. Und da vergisst man manchmal, sich um sich selbst zu kümmern.“

Deshalb freut sich die 37-Jährige darauf, am Muttertag (11. Mai) im Mittelpunkt zu stehen und verwöhnt zu werden. „Das ist es, was ich an einem Tag wie dem Muttertag wirklich liebe – dass man einfach mal durchatmen kann. Und wisst ihr was? Wir verdienen ein bisschen Anerkennung. Mütter leisten eine Menge“, betonte sie.

Brenda verriet außerdem, dass sie durch das Mamasein eine noch tiefere Wertschätzung für ihre eigene Mutter entwickelt hat. „Ich sehe meine Mutter an und denke mir: ‚Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat'“, gestand sie. „Ich erinnere mich, zwei Wochen nach der Geburt meines ersten Sohnes schaute ich meine Mutter an und sagte: ‚Mama, es tut mir so leid für alles, was ich je getan habe, um dich zu verletzen oder zu verärgern.'“