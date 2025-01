"Navy CIS" und "Jimmy Kimmel Live!" Wegen Feuer in L.A.: Drehstopp bei „Grey’s Anatomy“ und Co.

Die Dreharbeiten zur beliebten Arzt-Serie "Grey's Anatomy" sind aktuell ausgesetzt. (lau/spot)

09.01.2025

Die in Los Angeles wütenden Feuer sorgen auch für Produktionsstopps in der US-Serienindustrie. "Grey's Anatomy", "Navy CIS" und andere Shows mussten ihre Dreharbeiten temporär abbrechen.

Die Filmstadt Los Angeles kämpft gegen mehrere Feuersbrünste. Das hat auch zur Einstellung von Dreharbeiten gleich mehrerer populärer Serien und Fernsehshows geführt. So berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline", dass unter anderem die Produktion der beliebten Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" für den Mittwoch (8. Januar) abgesagt wurde. Auch bei der Serie "Navy CIS" sowie dem Prequel "NCIS: Origins" sind die Dreharbeiten gestoppt worden.

Komiker Jimmy Kimmel setzt mit "Jimmy Kimmel Live!" aus

Auch einige weitere Shows sind betroffen. Dazu zählt der "Suits"-Ableger "Suits: L.A.", der überhaupt erst im Februar in den USA erscheinen soll, sowie die Max-Serie "Hacks", die gerade erst mit einem Golden Globe Award als beste Comedy-Serie ausgezeichnet worden war.

Daneben stellten auch Fernsehshows wie etwa "Jimmy Kimmel Live!" mit Komiker und Moderator Jimmy Kimmel (57) oder die beliebte Spielshow "The Price Is Right" (in Deutschland bekannt als "Der Preis ist heiß") die Produktion ein. Bei diesen Sendungen sollte besonders das Gastpublikum nicht in Gefahr gebracht werden, heißt es hierzu bei "Deadline".

Viele Promis betroffen

Derweil konnte die Feuerwehr von Los Angeles einen ersten Erfolg im Kampf gegen die Feuersbrünste vermelden. Bei der Bekämpfung des als "Sunset Fire" bezeichneten Brandes, der zu einer angeordneten Evakuierung in Hollywood und den Hollywood Hills geführt hatte, habe es große Fortschritte gegeben, wie die "Los Angeles Times" schreibt.

Jenes Feuer bedrohte zuvor weltbekannte Wahrzeichen der Filmmetropole Los Angeles wie den Hollywood Walk of Fame oder das TCL Chinese Theatre. Aktuellen Angaben der "Los Angeles Times" zufolge seien wegen der Feuer in Kalifornien bisher mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als 2.000 Gebäude wurden demnach schon zerstört. Mindestens 130.000 Menschen seien im Los Angeles County evakuiert worden.

Von den Bränden in Kalifornien sind zudem zahlreiche Stars betroffen. Unter anderem auch Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) teilte in einer Instagram-Story mit, dass er evakuiert worden sei. In den vergangenen Stunden häuften sich Berichte von Promis, deren Häuser zerstört wurden – darunter die von Hollywoodstar Billy Crystal (76), Hotelerbin Paris Hilton (43) oder Schauspieler Adam Brody (45).