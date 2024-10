"Angriffe sind unerträglich" Wegen Hass-Nachrichten: Cora Schumacher will sich zurückziehen

Am 27. September zeigte sich Cora Schumacher noch gut gelaunt bei der Feier zum 30. Geburtstag von "RTL Exclusiv" in Hamburg. (ae/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 09:56 Uhr

Wegen Hass-Botschaften im Netz: Cora Schumacher hat angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Auch die Kommentarfunktion hat sie geschlossen. Vorausgegangen war ein Schlagabtausch mit ihrem Sohn David via Instagram.

Um Cora Schumacher (47) könnte es in nächster Zeit ruhiger werden: Sie hat am Sonntag angekündigt, eine Pause bei Instagram und Co. einlegen zu wollen. Der Grund dafür seien schlimme Anfeindungen, die sie in den vergangenen Tagen nach einem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Sohn David (22) erhalten habe.

Video News

Kommentarfunktion geschlossen

In ihrer Instagramstory hatte Cora Schumacher zunächst einen besonders hässlichen Hater-Kommentar unter einem ihrer Fotos hervorgehoben und kurz darauf eine kurze, schriftliche Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es: "Aufgrund der Hassnachrichten, die nach dem Statement meines Sohnes verstärkt aufkamen – darunter auch Morddrohungen und Aufforderungen zum Suizid – ziehe ich mich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurück und habe die Kommentarfunktion geschlossen." Weiter betonte sie: "Diese Angriffe sind unerträglich."

Nach dem Coming-out von Ralf Schumacher (49) im Juli hatte sich das Ex-Paar öffentlich gegenseitige Vorwürfe gemacht. Zuletzt hatte sich sogar Sohn David Schumacher eingeschaltet. Der 22-Jährige erklärte in einem seltenen Statement auf Instagram, warum er zu seiner Mutter keinen Kontakt mehr habe. Sie leide demnach schon länger unter mentalen Problemen. Daraufhin hatte Cora Schumacher mit einem Anwaltsschreiben reagiert, wie sie auf ihrem Instagram-Account belegte.

Cora und Ralf Schumacher waren von 2001 bis 2015 verheiratet. Zum Zeitpunkt der Scheidung waren sie schon sechs Jahre lang getrennt. Sohn David ist ihr einziges gemeinsames Kind.