18.09.2020 14:44 Uhr

Wegen Kinderpornos: Netflix-Star Jerry Harris verhaftet

Der aus der Netflix-Dokuserie "Cheer" bekannte Jerry Harris ist wegen des Vorwurfs der Produktion von Kinderpornografie verhaftet worden. Jetzt wird ihm in Chicago der Prozess gemacht.

Der Netflix-Star Jerry Harris (21), bekannt aus der Dokuserie „Cheer“ (deutscher Titel: „Cheerleading“), ist wegen des Vorwurfs der Produktion von Kinderpornografie festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die „New York Times“. Demnach ist er seit Donnerstagmorgen im Bundesstaat Illinois in Gewahrsam der Behörden. Dem Bericht zufolge soll er am Freitag bereits einem Haftrichter beim Bundesgericht in Chicago vorgeführt worden sein. Die Staatsanwaltschaft soll die entsprechende Anklage bestätigt haben.

Bereits seit Mai 2019 ermittelt die Bundesbehörde FBI gegen ihn. Harris soll bereits gestanden haben, Minderjährige für sexuelle Handlungen anzuwerben. Auch zu Beginn der Ermittlungen sei er bereits einmal vorläufig festgenommen worden. Den Stein ins Rollen brachten ursprünglich 14-jährige Zwillingsbrüder, die das FBI kontaktiert hätten, nachdem Harris sie mehrfach aufgefordert haben soll, ihm anrüchige Videos und Bilder via Snapchat zu schicken.

In einem anschließenden Verhör soll Harris zugegeben haben, bei mindestens 10 bis 15 weiteren Minderjährigen pornografische Aufnahmen angefragt zu haben. Außerdem soll er gestanden haben, 2019 mit einem 15-jährigen Jungen Sex gehabt zu haben. Netflix reagierte gegenüber dem Portal „TMZ“. Man sei „geschockt“, jeglicher Missbrauch von Minderjährigen sei „ein schreckliches Verbrechen“.

(dr/spot)