Stars Wegen ‚Let’s Dance‘-Comeback von Ehefrau Christina: Luca Hänni zieht sich zurück

Luca Hanni - Award Night Green Carpet - 18th Zurich Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 14:00 Uhr

Der ehemalige DSDS-Sieger will sich verstärkt seinen Vaterpflichten widmen.

Luca Hänni kündigt an, in nächster Zeit weniger aktiv auf Instagram zu sein.

Der Schweizer Sänger und seine Frau Christina Hänni wurden vor acht Monaten zum ersten Mal Eltern. Ihre gemeinsame Tochter hält die beiden Stars ganz schön auf Trab. Doch nun macht die Profitänzerin Schluss mit ihrer Baby-Pause: Diesen Monat kehrt sie zu ‚Let’s Dance‘ zurück. In der 18. Staffel wird die 34-Jährige wieder mit einem prominenten Kandidaten über das Parkett wirbeln.

Um seiner Liebsten unter die Arme zu greifen, will sich Luca Hänni nun besonders viel Zeit für seine Vaterpflichten nehmen. „Ihr habt ja sicher mitbekommen das meine Frau wieder das Tanzbein schwingen wird bei ‚Let’s Dance‘, was mich riesig freut“, schrieb der ehemalige DSDS-Sieger auf Instagram.

Für ihn bedeute das ganz viel „Papa-Time“ mit seiner Tochter. „Wenn ihr also mal einige Tage nichts von mir hört, bin ich wahrscheinlich gerade am Kuscheln, am Lachen, am Genießen oder am Windeln wechseln“, fügte der 30-Jährige hinzu. Dazu teilte er zwei Schnappschüsse, die ihn von hinten mit seiner kleinen Prinzessin zeigen.

Ganz abtauchen wird Luca Hänni aber nicht. „In diesem Jahr stehen für mich noch ganz tolle Projekte an, wo ich mich sehr darauf freue“, versicherte er seinen Fans. „Aber jetzt heißt es erstmal Papa-Tochter-Zeit! Musikalisch müsst ihr aber auf keinen Fall auf mich verzichten.“ Der Sänger habe „fleißig vorgearbeitet“ und werde nach und nach bereits aufgenommene Musik veröffentlichen.