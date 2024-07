Nicht das erste Mal Wegen Panne: Susanne Daubner bekommt bei „Tagesthemen“ Lachanfall

Susanne Daubner nimmt Patzer während der Sendung mit Humor. (paf/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 15:27 Uhr

Während der Übertragung der "Tagesthemen" hat Susanne Daubner einen ungewollten Lachanfall bekommen. Grund dafür war ein Missgeschick ihrer Moderations-Kollegin.

Susanne Daubner (63) hat die "Tagesthemen" am Donnerstag (25. Juli) mit einem unfreiwilligen Lachanfall aufgelockert. Die TV-Moderatorin setzte gerade zum Sprechen an, als sie eine Stimme aus dem Off unterbrach. Daraufhin konnte die Nachrichtensprecherin ihr Lachen nicht mehr verbergen.

Ursache war Panne einer Kollegin

"Einen Tag vor der Olympia-Eröffnungsfeier", begann eine Stimme im Hintergrund und löste damit sichtlich Verwunderung in Daubner aus. Nach einem kurzen Lachen las sie ihren Text selbst vor. Das hielt allerdings nicht lange, mehrmals kam sie erneut ins Straucheln. "Sie gewannen in Marseille gegen Australien", trug Daubner lachend vor, am Ende ließ sie ihrem Lachen freien Lauf.

Wie eine Sprecherin des Senders dem Nachrichtenportal "t-online" mitteilte, handelte es sich bei der Stimme im Hintergrund um Daubners Kollegin Jessy Wellmer (44). Die Moderatorin mit Sport-Schwerpunkt habe "in alter Gewohnheit" in den Sportbeitrag einleiten wollen, aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass dieser noch in die Nachrichtenkategorie gefallen war. "Ein Missverständnis, über das beide lachen mussten", erklärte der NDR.

Daubners Lachanfälle

Es war nicht Daubners erster Lachanfall ihrer Karriere. Ende September 2023 lachte sie während der "Tagesschau" sogar Tränen. Als im Jahr 2000 eine Putzkraft hinter ihr ins Bild trat und ihre Arbeit verrichtete, unterdrückte Daubner einen Lacher. Ein Jahr zuvor moderierte sie erstmals die Nachrichtensendung. 1987 arbeitete sie zum ersten Mal als Nachrichtensprecherin, damals noch für den Rundfunk der DDR beim Jugendradio DT64.