Wegen Trauma und Sucht: Sinead O’Connor sagt geplante Tournee ab

10.11.2020 22:00 Uhr

Sinead O'Connor wird sich das gesamte kommende Jahr in eine Trauma- und Suchtbehandlung begeben. Fans außerhalb Irlands brauchen nun viel Geduld.

Eigentlich hat sich Sinead O’Connor (53, „Lion and the Cobra“) viel für das kommende Jahr vorgenommen. Doch aus der geplanten Tournee wird nichts, wie die Irin nun ihren Fans via Twitter mitgeteilt hat. Statt auf den Bühnen dieser Welt zu performen, wird sie sich für ein gesamtes Jahr in eine „Trauma- und Suchtbehandlung“ begeben. Als Begründung schreibt sie: „Ich habe dieses Jahr eine geliebte Person verloren und das hat mich so schwer mitgenommen, dass ich kurzzeitig abhängig von einer Droge wurde, die nicht Gras war.“

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts.

