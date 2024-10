Nach seinem Besuch der "Eras Tour" im Juni zeigte sich Hugh Grant auf Social Media sichtlich begeistert von Taylor Swift. Doch offenbar lag das unter anderem an seiner Begegnung mit ihrem Freund Travis Kelce und jeder Menge Tequila Shots.

Im Juni hatte Hugh Grant (64) beim Konzert von Taylor Swift (34) im Londoner Wembley Stadion eine richtig gute Zeit. Direkt nach dem Konzert bedankte er damals auf seinem X-Kanal bei der US-amerikanischen Sängerin für das Erlebnis. In seinem Post erwähnte er auch ihren Freund Travis Kelce (35) als ihren "großartigen, wenn auch gigantischen Freund". In einem aktuellen Interview mit dem Magazin "NME" erzählte der britische Schauspieler nun, wie er während der "Eras Tour" mit dem American-Football-Star Tequila getrunken habe.

In dem Gespräch verriet Grant, dass seine Tochter ein großer Swiftie sei. Also habe er die Fühler ausgestreckt, um an Tickets für die begehrten Konzerte zu kommen. "Zu meinem Erstaunen sagten Taylor Swift und ihr Team: 'Komm mit'." Während seine Tochter zusammen mit ihrer Freundin während der Show "abgerockt" hätten, habe er im VIP-Bereich mit Travis Kelce abgehangen. "Wir haben Tequila getrunken. Wir haben uns total betrunken", so Grant. "Ich habe es sehr genossen."

Das erklärt nun auch den Hashtag "#tequilashots" in seinem Post auf X direkt nach dem Konzert. Im Juni schrieb Grant auf der Social-Media-Plattform: "Liebe Taylor, du hast eine unglaubliche Show, ein erstaunliches und (sehr) gastfreundliches Team und einen großartigen, wenn auch gigantischen Freund. Vielen Dank von einem alternden Londoner Jungen, seiner Frau und einer begeisterten Achtjährigen."

Dear @taylorswift13 , You have an incredible show, an amazing and v hospitable team and excellent if gigantic boyfriend (#tequilashots.). Thanks so much from one ageing London boy, wife and thrilled 8 year old #halfgirlhalfbracelet

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) June 23, 2024