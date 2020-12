14.12.2020 17:30 Uhr

Weihnachten 2020: Perfekte Geschenke für Fashion-Profis

Keine Ahnung von Mode, dafür nur Fashion-Victims als Freunde? Mit diesen vier Geschenkideen trifft man zu Weihnachten bei Mode-Profis ins Schwarze.

Es ist wieder soweit, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und langsam aber sicher muss man damit beginnen, sich den Kopf über ein perfektes Geschenk zu verbrechen.

Selbstverständlich will man mit Top-Geschenken glänzen. Was aber machen, wenn die beste Freundin/ Partnerin / Schwester, der totale Fashion-Freak ist, man selbst aber keine Ahnung von Mode hat? Kein Problem, hier kommt die Lösung. Mit diesen vier Geschenkideen für Modeliebhaber gelingt die perfekte Überraschung.

Betörende Beige-Kombi

Helle Farben wie eine zartes Beige sind der Wintertrend 2020. Insbesondere als Matching-Look. Stars von Yvonne Catterfeld (40) bis zu den Kardashian-Jenner-Damen tragen den Trend bereits.

Perfekt als Weihnachtsgeschenk findet man die coolen Sets entweder bei Kim Kardashians (40) Marke SKIMS als taillierten Nicki-Anzug im Lounge-Style. Oder man setzt mit Beyoncés (39) neuer Ivy Park-Kollektion für Adidas eher auf die sportlicher Variante.

Cooler bunter Ledermantel

Leder erlebt im Winter 20/ Frühling 21 ein phänomenales Comeback. Egal ob als Jacke, Mantel, Kleid, Rock oder Hose. Der einstige Rocker-Stoff wird jetzt von Tussis übernommen und zwar in Farbe.

Die Fashionistas von heute interpretieren das harte Material gänzlich um. Buntes, veganes Leder löst den dunklen Klassiker ab. Beispielsweise als grüner, bodenlanger Ledermantel für 470 Euro. Ein günstigere Alternative in Senfgelb findet man beim US-Label Fashion Nova.

Unterwäsche von Savage X Fenty

Aufgrund von Corona werden viele Paare die Weihnachtstage dieses Jahr in trauter Zweisamkeit verbringen. Wieso also die Gelegenheit nicht nutzen, um sich auch mal sexy Geschenke machen zu können. Fashion-Freaks freuen sich sicherlich über die anziehende Unterwäsche von Rihannas (32) Lingerie-Label Savage X Fenty.

Wie wäre es zum Beispiel mit der bezaubernden Perlenunterwäsche aus der aktuellen Kollektion oder der extrem coolen Savage X Signature -Strumpfhose?

XXL-Pferdeschwanz á la Ariana Grande

Unendlich lange, dicke Haare sind ein Trend, der niemals alt wird. Nur leider macht vielen Frauen ein eher sparsames Haarwachstum einen Strich durch die Rechnung. Wie Superstar Ariana Grande (27) aber seit Jahren unter Beweis stellt, gibt es auch für dieses Problem eine Lösung – einen Echthaar-Ponytail zum Anheften.

Egal was das Herz begehrt, ob lang, länger oder am längsten, für jede Frau gibt es den richtigen Pferdeschwanz. Unter dem Stichwort Clip-In Ponytail findet man bei Amazon oder dem Shop „Rapunzel of Sweden“ etliche großartige Angebote.