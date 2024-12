"Bares für Rares" und mehr Weihnachten 2024: Das TV-Programm zum Fest

Horst Lichter (li.) feiert mit seinen "Bares für Rares"-Kollegen den Weihnachtsabend. (jom/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 09:23 Uhr

Ob große Abendshows, Quizformate oder Feel-Good-Filme: Das weihnachtliche TV-Programm hat auch dieses Jahr einige Highlights zu bieten. Ein Überblick.

Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage nutzen viele für entspannte Stunden. Das wissen auch die TV-Sender und stellen alljährlich ein vielfältiges Programm zum Fest zur Verfügung. Bei der Fülle an Angebot gilt es den Überblick zu bewahren. Das sind einige Highlights.

24. Dezember

Der absolute Klassiker zum Fest: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zeigt das Erste am 24. Dezember um 13:40 Uhr. Ein Prinz (Pavel Trávnícek) soll sich darin auf einem Ball nach seiner Zukünftigen umsehen. Eine junge Dame mit einer kostbaren Robe gewinnt seine Aufmerksamkeit, er fordert sie zum Tanz auf. Aschenbrödel (Libuse Safránková) gibt sich nicht zu erkennen, und als ihr der Prinz einen Heiratsantrag macht, soll er zuerst ein Rätsel lösen.

"Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird am Heiligabend ab 18 Uhr im ZDF zu sehen sein. Das Konzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender findet in Güstrow statt. Präsentiert wird der Abend von Moderator Johannes B. Kerner. Es wurden Auftritte von bekannten Solistinnen und Solisten angekündigt, die einen weihnachtlich-festlichen Abend gestalten werden, darunter die aus Russland stammende Star-Cellistin Anastasia Kobekina oder der gefragte deutsche Bariton Benjamin Appl. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" gibt es bereits seit 1995, das ZDF überträgt zum 30. Mal.

Zur Primetime gibt es eine Premiere im ZDF: Erstmals feiert das "Bares für Rares"-Team gemeinsam Heiligabend. Der Trödelshow-Moderator Horst Lichter trifft seine Experten und Händler zum besinnlichen Beisammensein auf Schloss Drachenburg. In "Bares für Rares-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden" (20:15 Uhr) werden die Gäste wie Fabian Kahl oder Walter "Waldi" Lehnertz von persönlichen Weihnachtsritualen und Anekdoten aus der Kindheit berichten und auf das "Bares für Rares"-Jahr zurückblicken.

Seit 1990 gehört "Kevin – Allein zu Haus", Sat.1 zeigt den Film am 24. Dezember um 20:15 Uhr, zu den Filmklassikern an Weihnachten. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub enden bei Familie McCallister im reinsten Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) wird von seiner Mutter auf den Dachboden verbannt. Der Junge schläft ein und als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris – ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit. Am 25. Dezember zeigt Sat.1 die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" (20:15 Uhr).

25. Dezember

Um 12 Uhr können Gläubige am 25. Dezember den "Urbi et Orbi"-Weihnachtssegen des Papstes aus Rom im TV mitverfolgen (ZDF). Am ersten Weihnachtstag sendet das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine Friedensbotschaft an die Welt und spendet den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Für das ZDF das Ereignis kommentieren wird Jürgen Erbacher.

Selbst an Weihnachten (25. und 26. Dezember, jeweils 20:15 Uhr bei RTL) müssen die Zuschauer nicht auf ein beliebtes Quiz-Format aus dem gewohnten Programm verzichten: "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch (68) laden zu zwei Specials ein. Dabei ist das Studio der Quizshow weihnachtlich dekoriert und es wird Joker-Geschenke für die acht Kandidatinnen und Kandidaten jeder der beiden Folgen geben. Ein Joker-Stern kann beinhalten, dass es einen Zusatzjoker gibt oder das Panel oder Günther Jauch als Experten zum Einsatz kommen.

Traditionell strahlen ZDF, ORF und SRF "Die Helene Fischer Show" am 25. Dezember zur besten Sendezeit (20:15 Uhr) aus. Laut Ankündigung wird es wieder nationale und internationale Star-Gäste und ein Programm "voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights" geben. In der Messehalle Düsseldorf werden etwa Fischers Ex-Partner Florian Silbereisen, der britische Popstar Robbie Williams, Entertainer Hape Kerkeling oder Stargeiger David Garrett mit dabei sein.

Das Erste zeigt Astrid Lindgrens (1907-2002) Kinderbuchklassiker "Ronja Räubertochter" von 1981 als neue Serienadaption. Am 25. Dezember werden die ersten drei Folgen zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Am 26. Dezember folgen die nächsten drei Episoden ab 17:45 Uhr. Ronja (Kerstin Linden), die Tochter des berüchtigten Räuberhauptmanns Mattis (Christopher Wagelin), wird von ihrer Mutter Lovis (Krista Kosonen) zur Selbstständigkeit erzogen. So erkundet die mutige Ronja auf eigene Faust den tiefen Wald. Und sie schließt mit Birk Borkason (Jack Bergenholtz Henriksson), Sohn des rivalisierenden Räuberhauptmanns Borka (Sverrir Gudnason) Freundschaft, obwohl Ronjas Vater jeglichen Umgang mit den Feinden verbietet.

ProSieben feiert am ersten Weihnachtsfeiertag eine Free-TV-Premiere: In "Dune" erlebt Timothée Chalamet als Paul Atreides eine Heldenreise. Im Jahr 10191 ist das Fortbestehen der Menschheit von einer Substanz namens Spice abhängig. Die Wunderdroge findet man nur auf dem gefährlichsten Planeten des Universums. Atreides muss eine Mission antreten, bei der alles auf dem Spiel steht.

26. Dezember

Der ZDF-Kreuzfahrtklassiker sticht am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in See: In "Das Traumschiff: Hudson Valley" (ZDF, 20:15 Uhr) hat Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) ganz besondere Gäste an Bord. Der Reeder Hendrik Hansen will seinen 70. Geburtstag mit seiner Familie auf dem Schiff und seinem Anwesen im Hudson Valley verbringen und dabei die Nachfolger-Frage klären. Doch seine Kinder Frederike und Jasper geraten schnell um die Leitung der Reederei in Streit. Nur Enkelin Lilly bemerkt, dass mit ihrem Großvater etwas nicht stimmt.

Das "Traumschiff" tritt in Konkurrenz mit einer Krimifilm-Reihe. Im "Tatort: Made in China" (Das Erste, 20:15 Uhr) wird in einem Asia-Shop eine blutverschmierte junge Frau mit einem Messer in der Hand festgenommen. Eine Goldkette gibt einen Hinweis auf ihre Identität: die Tochter der Dortmunder Fabrikantenfamilie Haiden. Sie behauptet, jemanden umgebracht zu haben, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Das Ermittlerteam Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) tappt zunächst im Dunkeln. "Ein undurchsichtiger Fall mit Spuren vom Ruhrgebiet bis nach China", heißt es laut Ankündigung.

ProSieben zeigt am 26. Dezember ein "TV total"-Special: Viele Details gibt es zu "TV total – Xmas total!" nicht. Moderator Sebastian Pufpaff wird die Sendung moderieren, der Sender verspricht Geschenke für die Studiogäste und einen Weihnachtscheck in der Straßenumfrage.