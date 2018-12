Weihnachten bei den Mockridges

Montag, 24. Dezember 2018 17:09 Uhr

Bei Strahlemann Luke Mockridge und seinen Brüdern gibt es eine von Mutter Margie Kinsky verordnete Weihnachts-Tradition, die dieses Jahr durchbrochen wird. Früher war der Heiligabend noch anhangfrei! Wie sich die wunderbar taffe Matriarchin und ihr hinreißender „Holzfäller“ auf das Fest vorbereitet haben und wie es da überhaupt zu geht verriet sie kürzlich im Interview mit klatsch-tratsch.de

Liebe Margie, Weihnachten steht wieder ins Haus! Haben Sie schon alle Geschenke?

Klar habe ich alle Geschenke! Ich fange ja jetzt schon an zu sammeln für das nächste Weihnachten… sonst kommt es immer so plötzlich!!!:)

Als Matriarchin des Mockridge-Clans ziehen sie doch nicht auch 2018 wieder in Erwägung, an Weihnachten die Frauen ihrer wundervollen Söhne aus dem Hause zu verbannen, nur damit Sie die Jungs ganz alleine für sich haben?

Dieses Jahr kommen ein paar Jungs mit Anhang. Der eine wird ja Papa, da muss die Mama von unserem ersten Enkel natürlich dabei sein! Ich mache das doch gerne. Italienische Mamas haben viel Platz ein großes Herz, eine große Tafel, eine große Klappe, eben alles groß!

Schert auch mal einer aus und sagt „Kann nicht Mama“?

Nee, die wissen ganz genau: ”Pasqua con chi vuoi…natale con i tuoi!” Was soviel heißt wie: „Ostern kannste wo immer du willst, aber Weihnachten zu Hause!“

Wer steht denn dann in der Küche? Was wird kredenzt? Kanadische oder italienische Küche?

Bill, mein Holzfäller, ist der Koch zuhause! Ich bin Meister des schnellen Aufräumen. Zack, wisch und fettisch! Alles sauber!

Was machen Sie denn dann mit den 6 Jungs? Spielabend?

Spieleabende? Nee, eher Quatsch-Abende. Wir reden sehr viel und gerne miteinander! Lange, lange Gespräche… und dabei immer wieder an den Kühlschrank. Unser Kühlschrank weiß dann ganz genau: “Ich muss gut sein, immer auf und zu! Muss Weihnachten fit sein!“

Wer ihrer Kinder Nick, Matthew, Luke, Liam, Leonardo und Jeremy hat Sie 2018 am meisten überrascht?

Die Jungs sind ja zu sechst. Die Möglichkeit, dass dich einer überrascht, ist dementsprechend riesig. Und ja, das erste Enkelkind oder Lukis Bambi. Und die Zuneigung vom größten Jungen im Haus: Bill! Die Fröhlichkeit und der Witz von uns allen, das überrascht uns immer wieder!

Mit ihrem Göttergatten Bill touren Sie unter dem Titel „Hurra, wir lieben noch“ durch die Lande.

Dass unser Publikum uns so mag und schätzt und uns immer wieder zeigt: “Ihr seid klasse! Weiter bitte!“, ist immer wieder toll!

Was sind die ganz persönlichen Pläne von Ihnen und Bill im neuen Jahr?

Die Pläne mit dem Holzfäller sind einfach und klar: 1) Gesund zu bleiben. 2) Touren. 3) Zeit miteinander zu verbringen. 4) Nie müde werden zu sagen: „You are simply the best! I love you! Thank you for all!“. Vor allem für seine Geduld. Ich bin immer so schrecklich ungeduldig!

Liebe Margie, Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage.

Euch auch fröhliche Weihnachten! Und vor allem Gesundheit! Alles andere kannste dir kaufen! Ciao!

Tourdaten

18.01.2019 Mönchengladbach

23.01.2019 Köln

24.01.2019 Köln

25.01.2019 Osnabrück

26.01.2019 Papenburg

01.02.2019 Euskirchen

02.02.2019 Ramstein

04.02.2019 Hamburg

06.02.2019 Bremen

08.02.2019 Wuppertal

09.02.2019 Oberhausen

11.02.2019 Bonn

14.02.2019 Herten

15.02.2019 Essen

23.02.2019 Bad Elster

09.03.2019 Köln

15.03.2019 Oldenburg

16.03.2019 Lennestadt

17.03.2019 Büttelborn

20.03.2019 Bedburg

22.03.2019 Kaarst

29.03.2019 Erkrath

30.03.2019 Alsdorf

05.04.2019 Dietzenbach

06.04.2019 Schöneck

09.04.2019 Bad Kreuznach

12.04.2019 Leipzig

13.04.2019 Erfurt

14.04.2019 Berlin

25.04.2019 Lüneburg

26.04.2019 Lübeck

27.04.2019 Neumünster

04.05.2019 Butzbach

06.05.2019 Düsseldorf

10./11.05.19 Frankfurt

17.05.2019 Bad Pyrmont

05.06.2019 Unterföhring