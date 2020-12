16.12.2020 18:27 Uhr

Weihnachten in den Bergen? So feiern Robert und Carmen Geiss

Die Corona-Pandemie macht vielen bei der Weihnachtsplanung einen Strich durch die Rechnung. Auch Robert und Carmen Geiss müssen ihre Pläne ändern: So will die Millionärsfamilie die Feiertage verbringen.

Die Feiertage werden dieses Jahr für viele anders als sonst – auch für die Stars. Statt großen, glamourösen Partys wird im kleinen Familienkreis gefeiert. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten Robert (56) und Carmen Geiss (55), wie sie im Corona-Jahr Weihnachten und Silvester verbringen.

Welche Pläne haben Sie für Weihnachten?



Carmen Geiss: Wir wollen irgendwo hin, wo es warm ist, da ist der Virus nicht so aktiv und man kann mehr machen. Wir überlegen aber auch, ob wir uns in unsere Hütte im Skigebiet zurückziehen wollen. Für uns gehört an Weihnachten auch immer ein bisschen Schnee und Kälte dazu, das würde natürlich schon fehlen, wenn wir Richtung Süden aufbrechen müssten.

Gibt es bestimmte Traditionen, die Sie Jahr für Jahr beibehalten?



Robert Geiss: Normalerweise ja. Wir haben immer mit der ganzen Familie gefeiert, mal auf Weltreise, mal beim Skifahren. Das ist dieses Jahr natürlich schwierig.

Und wie feiern Sie Silvester?



Carmen Geiss: Wahrscheinlich wird die Situation ähnlich sein wie an Weihnachten. Wenn wir in den Bergen sind, brechen wir vielleicht kurz danach Richtung Süden auf. Wir sind wie Zugvögel, die ja unerwartet ungemütlich werden.

Wie sieht Ihre persönliche Bilanz 2020 aus?

Robert Geiss: Ich will einfach einen Haken daran machen. Es war für alle kein besonders tolles Jahr und ich hoffe, dass 2021 alles besser wird.

Carmen Geiss: Ich möchte 2020 einfach aus dem Kalender streichen. Wir tun nächstes Jahr so, als hätte es das nicht gegeben, feiern keinen Geburtstag und schmeißen unsere Pässe weg. Wir gehen einfach von 2019 direkt in 2021 über.

Welche Vorsätze haben Sie für 2021?



Carmen Geiss: Wir hoffen, dass alle gesund bleiben, dass es unseren Kindern gut geht und sie auf dem richtigen Weg sind und Glück finden.

Ab dem 4. Januar zeigt RTLzwei die Jubiläumsstaffel der erfolgreichen Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ immer montags um 20:15 Uhr. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

(ncz/spot)