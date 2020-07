Freitag, 31. Juli 2020 12:36 Uhr

Weiße Weste? Das steckt hinter den Outfits von Ivanka Trump

Seit Anfang Juni trägt Ivanka Trump bei offiziellen Anlässen fast ausschließlich Weiß. Warum? Die Coronavirus-Pandemie mag einer der Gründe sein.

Mode ist ein Statement und auch die Farbe des Outfits kann eine Botschaft vermitteln. Um diese Wirkung weiß auch Präsidententochter Ivanka Trump (38). Seit Juni ist die Unternehmerin fast ausschließlich in unschuldigem Weiß zu sehen. Zuletzt sorgte die First Daughter mit einem Twitter-Foto für mächtig Wirbel. Darauf zu sehen: Ivanka wie sie in einer weißen Bluse Werbung für Bohnen macht. Das Problem: Laut einem Ethikgesetz dürfen Mitarbeiter der Exekutive – Ivanka ist Beraterin ihres Vaters Donald Trump (74) – in den USA weder ihre Position noch ihren Titel dafür benutzen, „ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen zu unterstützen“.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

Kurz darauf hatte Ivanka Trump zu einem Round-Table im Weißen Haus geladen. Bei diesem stellte sie ihre Werbekampagne vor, die sich an Arbeitslose in Zeiten der Corona-Krise richtet. Dazu trug sie ein – natürlich – weißes, hochgeschlossenes Funnel-Neck-Dress und eine weiße Maske. Den Grund für das helle Ensemble vermuten viele in der Corona-Krise, die die USA besonders hart getroffen hat.

Wenige Tage später war sie in Washington beim Verteilen von Lebensmitteln in einem weißen Hemd zu sehen. Weiß steht seit jeher für Reinheit und Sauberkeit, zwei Dinge, die in Zeiten der Pandemie verstärkt gezeigt werden sollen – besonders bei Führungspersönlichkeiten. Doch auch abseits von Corona verfehlt die Farbe ihre Wirkung nicht.

Mode als politisches Statement

Weiße Kleidung ist bei Politikerinnen oft ein strategisch gesetztes Statement. So trug Hillary Clinton Weiß in der Nacht, als sie die offizielle Nominierung der Demokraten annahm und auch bei der dritten und letzten Präsidentschaftsdebatte mit Donald Trump. Dieser hielt im Februar 2019 im Kongress seine Rede zu Lage der Nation. Dabei erwähnte er, dass es im Kongress mehr Frauen gebe als je zuvor.

Bei diesen Worten erhoben sich zahlreiche in weiß gekleidete Demokratinnen und jubelten. Damit wollten sie ein Zeichen für Feminismus setzen, den Weiß ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Symbol der Suffragetten-Bewegung, die sich bei ihren Protesten um 1920 herum für das Frauenwahlrecht stark gemacht hat. Übrigens: Donald Trumps Widersacherin Nancy Pelosi (80) erschien bei der Rede zur Lage der Nation ebenfalls in Weiß.

President Trump is facing a sea of Democratic women in white at his SOTU address to Congress https://t.co/M5nRaNCZdq pic.twitter.com/3uA4AT5LIR — KTLA (@KTLA) February 6, 2019

(kms/spot)